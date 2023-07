Santi Maratea confirmó lo que todos pensaban sobre Guillermina Valdés: "Lindas"

El influencer rompió el silencio y habló como nunca de su relación con la expareja de Marcelo Tinelli. Los rumores de romance comenzaron cuando se filtró una foto juntos.

Guillermina Valdés fue vinculada a varias figuras en las últimas semanas. Primero fue Javier García, pero luego trascendió que en realidad el arquero de Boca habría sido el encargado de llevarla al encuentro de su verdadera cita: Juan Román Riquelme. Otro de los rumores que más fuerza tuvo fue su supuesta relación con Santiago Maratea

La modelo y el influencer fueron vinculados el verano pasado, justo para el día de los enamorados, cuando habrían tenido un encuentro romántico. En ese entonces, ambos negaron el romance. Pero los dichos que hizo al respecto el encargado de juntar fondos para Independiente sembraron más dudas.

Todo comenzó en Intrusos, pues el programa de América TV fue el primero en confirmar el romance luego de que se filtrara una foto juntos en Mar del Plata. "Ayer pasaron San Valentín juntos. Él es Santi Maratea", afirmó Maite Peñoñori antes de mostrar la imagen en cuestión.

El rumor tuvo gran repercusión por lo que los protagonistas decidieron hablar en LAM. "Somos amigos", le dijo Guillermina a Berardi. Sin embargo, Yanina Latorre se comunicó con Maratea, quien le aseguró que no eran amigos y que se conocieron en Mar del Plata, lo cual evidenció que estarían mintiendo.

El año avanzó y al parecer el "amorío" no prosperó. Al menos así quedó en evidencia con los dichos que Maratea hizo al respecto en el programa de streaming de Migue Granados días atrás. “¿Me puedo poner un poco ‘Polinesco’? Es una pregunta del estilo Intrusos ¿Estás saliendo o estuvieron con Guillermina Valdés? Si es así, qué lindo, amigo”, señaló el conductor.

“No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso”, manifestó Santi, aunque no desmintió la información. Además, cuando le preguntaron, hizo un gesto que da a entender que ocurrió algo entre ellos.

En ese momento, Nati Jota señaló que el 14 de febrero fueron a comer una hamburguesa, pero el invitado señaló que fue uno de los motivos por los cuales más se rieron. ”Cualquiera que me conoce sabe que yo nunca festejaría San Valentín”, remarcó. Luego le consultó si se seguían viendo y él respondió: “Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses”.

“Aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Es una persona muy sabia, conociéndola aprendí cosas y le encontré sentido a ella”, concluyó Santiago Maratea. Por su parte, Migue Granados, fiel a su humor, acotó: “Amigo, estás enamorado”.

La tierna revelación de Dante Ortega sobre Guillermina Valdés

Guillermina Valdés cumplió 47 años el pasado miércoles y sus redes sociales se llenaron de mensajes. Uno que que sobresalió fue el tierno posteo que le dedicó su hijo mayor de la actriz: Dante Ortega. El joven de 21 años llenó de halagos a su madre a través de Instagram.

"Feliz cumpleaños a la mujer más importante en mi vida. Gracias por tu sensibilidad, tu paz y por sobre todo guiarnos con tanto amor siempre. Te amo tanto. Que orgulloso me siento de ser tu hijo", escribió Dante en una de sus historias. La publicación incluyó una imagen de él junto a su madre cuando era bebé.

Hace algunas semanas, Guillermina hizo un posteo en el feed de su cuenta donde mostró que había ido a ver a su hijo Dante tocar en un evento de Ingeniero Maschwitz. "Aquí vine a ver a mi hermosísimo hijo al Warmi. También canto mi preferida de Billie", escribió la actriz de Botineras en el pie de foto de su publicación. El joven siguió los pasos de su abuelo, Palito Ortega, y está haciendo sus primeros pasos en la música.