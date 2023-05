Rusherking dijo lo que todos esperaban de su separación de La China Suárez: "Re en pedo"

El cantante desmintió un rumor que se instaló en los medios sobre su vida privada. Rusherking habló sobre su presente sentimental después de su separación de La China Suárez.

Rusherking habló sobre su estado amoroso después de su ruptura con María Eugenia "La China" Suárez. El cantante de trap se refirió a un rumor instalado en las redes con relación a la supuesta depresión que atravesaría tras la ruptura de la relación con la actriz de Abzurdah y Los Padecientes.

"Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja, estaba re en pedo y cómo saben que no me gusta (que me canten el feliz cumpleaños) cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo. Estoy feliz", comenzó su descargo el intérprete hits como Además de Mí y Quiero Creer en su cuenta de Twitter.

En tanto, el artista de 23 años aseguró que no está en pareja ni tiene planes de estarlo, ya que se encuentra muy enfocado en su faceta profesional. "Estoy solo y feliz", comentó Rusherking, en diálogo con Intrusos por América TV.

Qué dijo La China Suárez cuando anunció su separación de Rusherking

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió Suárez en uno de sus posteos de Instagram, en el que compartió un video alusivo a su historia de amor con el cantante.

Por su parte, Rusherking también se pronunció en aquel momento sobre su separación y soltó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".

La inesperada reacción de Carmen Barbieri ante la ruptura de Suárez y Rusherking

Barbieri demostró angustia al enterarse de la separación de Rusherking y "La China" Suárez en medio de una emisión de su programa, Mañanísima. "Separación tras separación. Yo quiero que la gente se ame, que sigan toda la vida hasta que sean viejitos. ¿Es verdad la separación de la China?", soltó Carmen.

Pampito: "Con Estefi no queríamos creer, pero es verdad".

Estefanía Berardi: "Ella la confirmó".

Carmen: "A mí me duele que sea verdad porque estaban tan bien. Se amaban. Estaban tan juntos. Se los veía divinos a los dos. Ella había cambiado, estaba más linda todavía con ese amor".

P: "Los dos dijeron que se separaron en buenos términos. Pero se dijo que ella estaba saliendo con Trueno…".

C: "Y con un futbolista. Ahora van a empezar a hablar. ¡Que dejen tranquila a la China un tiempo! Si está sola, está sola…".

E: "En el posteo que hizo, ella dice que quería envejecer al lado de él…".

C: "Ella iba a envejecer más rápido que él porque ella es más grande".