Rodrigo Vagoneta frenó una función teatral y dejó a su pareja sin palabras: "No entendía nada"

El humorista Rodrigo Vagoneta protagonizó un insólito momento tras una función teatral en la que le propuso casamiento a su pareja.

En plena temporada veraniega en Mar del Plata, el humorista Rodrigo Vagoneta protagonizó un insólito momento -que quedó registrado en videos- cuando le propuso matrimonio a su pareja frente a todo el público, en medio de una función teatral. "La gente no entendía nada", manifestó.

“Acá en la puerta de la peatonal, pasó una chica de La Pampa y se sacó una foto conmigo, y hoy tengo un hijo hermoso, entonces yo tengo una sorpresa para ella, la traje sin decirle nada...porque nuestro hijo dibujó una chica vestida de novia, que te lo quiero regalar. Voy a aprovechar que están todos para decirte que hoy es nuestro aniversario y si te querés casar conmigo”, expresó el humorista, dirigiéndose a Jennifer, su pareja, en medio de una función en el Teatro Olympia de La Feliz.

Los aplausos de los asistentes no se hicieron esperar, mientras la novia se ponía de pie y le daba un beso a Vagoneta. En los videos del momento, que se viralizaron en las redes, puede escucharse como el locutor de la función comenta un "muchas felicidades, ¡fuerte, fuerte el aplauso!”. Después, el humorista soltó su lado romántico y arriba del escenario entonó una versión de Por lo que yo te quiero, de Walter Olmos.

“Ella siempre me decía que se quería casar, pero quería que se lo proponga de una forma linda. Primero, lo planeé, fui a comprar los anillos, todo. Entonces como en el teatro juego de local, le dije al iluminador que hoy era nuestro aniversario y le iba a pedir casamiento a mi mujer. De hecho, a algunos de los del público se los dije, pero pensaban que los estaba cargando”, contó el humorista en diálogo con Teleshow, reviviendo el momento en el que selló su amor.

Y sumó: “Cuando llegó el momento la gente no entendía nada, pero estuvo hermoso, se pusieron todos contentos, se emocionaron. Somos muy felices juntos y con el Covid no salimos mucho”. Muy contento, y aunque todavía no hay fecha para la boda, Vagoneta aventuró: “Estimamos que en abril, mas o menos. Ella dice que es muy pronto para conseguir Iglesia, pero en cuanto nos acomodemos en Buenos Aires, vamos a dar el sí porque nos va a hacer bien a los dos y a mi hijo también. Queremos reafirmar nuestro amor ante Dios”.