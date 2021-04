Rocío Oliva habló sobre su supuesta aventura con Horacio Cabak.

Desde que salió a la luz el escándalo entre Horacio Cabak y su ex esposa, Verónica Soldato, muchos fueron los nombres que circularon como las posibles amantes del conductor y panelista de Polémica en el Bar. Entre ellos, el de Rocío Oliva fue muy mencionado y es por esta situación que la ex pareja de Diego Armando Maradona decidió romper el silencio y manifestarse sobre la situación.

En diálogo con América TV, Oliva expresó: “No estoy tan bien porque la verdad que para mi esto es muy feo y muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. Me parece que es algo que está tirando cosas malas para todo el mundo. Ustedes son mis compañeros, trabajamos mucho tiempo juntos y me conocen, y siempre he sido respetuosa, pero este caso me supera y no entiendo por qué estoy metida en este problema todavía”.

“Necesito y que lo aclare Horacio porque no me conforma lo que dicen, están tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío... Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quien la engañó así deja de ensuciar a las demás mujeres porque sino todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón, Mariano”, explicó Rocío Oliva, quien también está en pareja.

En este sentido, Oliva sentenció: "Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo, ustedes lo saben. No puedo pelearme con mi novio, estar mal por algo que no existe, que me señalen con el dedo diciendo 'se metió con un tipo casado', es una aberración".

Rocío Oliva le pide a Horacio Cabak que limpie su imagen: "No es justo para mí"

Rocío Oliva le solicitó a Horacio Cabak que le diga a su esposa con quién la engañó: "Si la mujer da los nombres es porque algo hay, algo le hizo o algo pasa. Que él charle con la esposa, que le diga un nombre y se termina el tema acá. No podemos estar ensuciando gente, después le pide perdón a su mujer y sus hijos. A mí me está haciendo mucho daño esto, yo no tengo nada que ver".

"¿A mí quién me limpia de poner 'tercera en discordia' en los títulos? Que meta un tuit Jorge Rial, este, lo otro. ¿Por qué me tengo que comer este garrón sin comerla ni beberla? No me merezco que alguien ponga en duda si yo tuve algo o me metí con alguien. Él tiene que ir a su casa, sentarse y hablar con su mujer, y decirle: ‘mirá es esta y el resto no tiene nada que ver...’ y ahí se corta todo de raíz. No es justo para mi", exclamó la protagonista.