Rocío Marengo desmintió los rumores de separación: "Sigan participando"

La artista hizo su descargo en las redes luego de que informaran su supuesta separación.

Durante la jornada de ayer, Karína Iavícolo afirmó en Socios del Espectáculo que Rocío Marengo se separó de su pareja, Eduardo Fort, después de ocho años de ralción. Y al recibir la negación de parte de la bailarina que quiso saber quién le dio esa información, la periodista aseguró que aunque ella salga a negarlo públicamente, confía en su fuente y es inobjetable.

Sin embargo, tal como lo adelantó la panelista del programa de espectáculos, Rocío Marengo utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para daar su versión de los hechos: "La vez pasada Intrusos tenía a la ex de Eduardo (mi novio) como fuente y 'sin querer' la nombraron. Miento?. La señora esa tiene el tupé de hablar??? Perdonnnnn?. Socios del Espectáculo tendrá la misma fuente? las ganas que tienen de ver a Edu infeliz y lejos mío. Por ahora... lo intentaron y no lo lograron!!! sigan participando! nos amamos!".

Pero eso no es todo, Rocío Marengo indagó: "Rodrigo Lussich y Adrián Pallares saben el estado en que se encuentran las fuentes de sus panelistas??? dudas me surgen". De esa forma la bailarina puso en evidencia a los conductores del programa por no verificar la información que lanzó al aire Karina Iavícoli que advirtió que la actriz negaría su versión.

Como si eso fuera poco, Rocío Marengo fue por más y agregó: "Ya que no dan el nombre de la fuente, les deberían hacer control de alcoholemia y antidoping así al menos conocemos un poco más de a gente que opina en Socios del Espectáculo. La fuente le pegará y amenazará a niños? me tendrá envidia? querrá ver a Edu feliz? nos desea buena vida? que intriga! quién será la fuente de Karina Iavícoli". Así ironizó la artista públicamente en las redes.

Eduardo Fort se mantiene en silencio

Por su parte Eduardo Fort no se manifestó al respecto, así que sólo se conocen estas dos versiones: la de Karina Iavícoli y la de Rocío Marengo. De todas formas, esta actitud por parte del novio de la artista no sorprende a nadie, ya que siempre se mantiene al margen de este tipo de situaciones problemáticas. El hermano de Ricardo Fort es de perfil bajo y no se siente cómodo cuando se exponen temas de su vida privada. Es por eso que la que suele expresarse públicamente es la modelo, que conoce el medio mejor que nadie, ya que desde hace muchos años pertenece a él.