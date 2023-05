Ricardo Montaner envuelto en una polémica por presuntas deudas: "Irregularidades"

El cantante habría recibido una grave denuncia relacionada al restaurante que posee en Miami. Rodrigo Lussich compartió detalles de la acusación en Socios del Espectáculo.

Ricardo Montaner quedó implicado en una polémica con el restaurante que posee en Miami. El establecimiento del músico, llamado Café Ragazzi, se especializa en cocina italiana, y además del grupo familiar, allí suelen almorzar figuras como Lionel Messi, Marc Anthony, Thalía, Susana Giménez y Alejandro Sanz. Aunque los interesados en conocerlo no podrán hacerlo en la brevedad porque hace un tiempo cerró sus puertas.

"Está cerrando porque debe entre 3 y 12 meses de pago a los empleados y hay serias irregularidades", sostuvo Rodrigo Lussich en su clásico segmento de "Las Bombas" de Socios del Espectáculo. Tras la revelación, su compañero Adrián Pallares reveló más detalles sobre la situación de los trabajadores: "Están todos muy preocupados y necesitan que les paguen".

"Esto se complicó y hay muchos empleados que viven al día... Y tenemos los papeles", advirtió el periodista. De inmediato, en tono de broma, al ritmo de "Cachita", el conductor se despidió desafiante: "Seguramente se van a enojar por esto, pero la realidad es lo que cuenta y si no, que lo desmientan".

¿Montaner en bancarrota?

Esta no la primera vez que surgen rumores sobre la presunta delicada situación económica del cantante nacido en Valentín Alsina. Hace un tiempo, en el programa Chisme no like, conducido por el periodista argentino Javier Ceriani, contaron que Montaner habría puesto en venta una de sus mansiones porque ya no estaría en condiciones de afrontar los gastos que le genera.

“De esos que dice que sirven al señor pero siguen a dos señores. Falso cristiano”, sostuvo el presentador. Al parecer la propiedad que entró al mercado es la misma que él y su esposa Marlene Rodríguez Miranda usaron durante años como sede de la fundación La Ventana de los Cielos. Ceriani también dijo que el cantante "sacó mucho dinero" de ese inmueble a través de Airbnb y que "el dinero lo usa para mantener a sus hijos y nueras".

Ceriani explicó indignado que él ofreció espacio en su programa de radio para recaudar fondos para La Ventana de los Cielos; sin embargo "de la noche a la mañana, el exjurado de La Voz comenzó a sacar dinero de la casa que servía como sede". De acuerdo a la información del periodista, el músico recibe una ganancia de entre 30.000 y 35.000 dólares mensuales a través de la plataforma de alquileres temporales. Aunque ahora está disponible para quien desee comprarla: está valuada en 4,6 millones de dólares.

Esta propiedad está construida en un lote de más de 36.421 metros cuadrados y entre sus lujos tiene piscina, cancha de tenis, cancha de básquet, una granja y más. Por otro lado, la casa principal tiene cinco habitaciones, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.