La insólita confesión de Camilo sobre su relación con su suegra, Marlene Rodríguez

Camilo Echeverry reveló una insólita práctica que mantiene con su suegra Marlene Rodríguez, madre de Evaluna Montaner.

Camilo Echeverry sorprendió a todo el mundo e hizo una inesperada confesión sobre el tipo de relación que mantiene con su suegra Marlene Rodríguez, la madre de su esposa Evaluna Montaner. "Mi suegra está siempre muy bien vestida", aseguró el cantante en diálogo con El gordo y la flaca, un reconocido programa internacional de la cadena Univisión dedicado a la farándula.

La familia Montaner suele estar en boca de todos por lo unida que es, así como también por determinadas polémicas que hicieron que en las redes se asegurara que pertenecen a un "clan". Si bien ya en distintas oportunidades se mostraron molestos con esta caracterización, lo cierto es que mantienen ciertas costumbres muy particulares.

Así lo reveló Camilo Echeverry, que se sumó a la familia Montaner al casarse con Evaluna, la menor del clan, con quien también tuvo a Índigo hace solo unos meses. "De vez en cuando me pongo la ropa de mi suegra y ella se pone la mía también", reconoció el cantante durante una entrevista con El gordo y la flaca, un reconocido programa internacional de espectáculos.

"Mi suegra está siempre muy bien vestida, tiene cosas increíbles", siguió elogiando Camilo a Marlene Rodríguez. En ese sentido también contó cómo son sus intercambios cuando tiene algún: "Cada vez que hay algún evento yo le digo: 'suegra, préstame algún pantalón o una chaqueta'". Para cerrar, el cantante colombiano develó que en ocasiones también intercambia alguna que otra prenda con su pareja, Evaluna. "Mi esposa y yo compartimos pantalones, le quedan", aseguró Camilo Echeverry, sincero.

Ricardo Montaner contó cómo hizo Camilo para hacerse famosos

Durante una entrevista que le concedió al conductor y productor mexicano, Yordi Rosado, Montaner fue consultado por el vínculo que tiene con Camilo. Según precisó, todo comenzó hace algunos años, cuando iba en un auto junto a su pareja, Marlene Rodríguez, y su hija Evaluna les compartió la música que componía el joven colombiano.

"Íbamos saliendo un día en mi carro, Evaluna, Marlene y yo. Estoy saliendo de la casa y me dice: ‘Papá, ¿podemos aprovechar el viaje que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando?’. Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos", explicó Ricardo. Y añadió: "Empezó a poner los demos y me encantaron las canciones que Camilo escribía".

De acuerdo a lo que indicó, la canción que Evaluna le hizo escuchar a su padre era "Corazón de hojalata". Inmediatamente después, Montaner quedó tan enloquecido con el tema que le hizo una curiosa propuesta a Camilo. "Le digo: ‘La semana que viene tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Bogotá por un día, ¿quieres venir?’. Y se vino conmigo, llegamos a Bogotá, estaba Camilo esperando en el aeropuerto y fuimos al hotel donde yo me hospedaba".

"Esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel y empecé a hablar con él y me cayó extraordinariamente bien, aún no eran novios", agregó el cantautor nacido en la Argentina, quien sin dudas tuvo un rol clave para impulsar la carrera del músico de bigote. Finalmente, Ricardo Montaner recordó cómo fue que se enteró del noviazgo entre Camilo y Evaluna al poco tiempo de conocerse: "Me voy a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para tomar el desayuno y luego irnos al aeropuerto y me dice: ‘Papi, me pidió que fuera su novia. Desde anoche somos novios'".