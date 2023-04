Montaner furioso con el programa que mostró la cara de su nieta Índigo: "¡No es Ético!"

Ricardo Montaner hizo un picante comentario en el Instagram del programa de televisión que mostró el rostro de índigo. Tras su nacimiento, Evaluna y Camilo decidieron cuidar a la pequeña de la exposición de los medios por lo que no existen imágenes en las redes sociales.

Ricardo Montaner es un asiduo usuario de redes sociales y no duda en contestar cada vez que algo lo hace enojar. Tal y como ocurrió en las últimas horas al descargar su bronca con un programa de televisión por mostrar imágenes de su nieta Índigo.

La pequeña hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry nació en abril de año pasado y lo dieron a conocer a través de una comunicado en las redes. Desde entonces, la imagen de la bebé fue protegida por decisión de sus padres y su exposición en internet se redujo al mínimo.

Sin embargo, el programa Despierta América de la cadena Univisión no cumplió con los deseos de los músicos y publicaron un video en el que se puede ver el rostro de la bebé, algo que enfureció al patriarca de la familia Montaner.

La furia de Ricardo Montaner

El programa mostró un video en done se podía ver a los jóvenes padres caminando por las calles de Miami, y en un instante la cara de la pequeña quedó al descubierto. La secuencia continuó, pero en las siguientes tomas Evaluna llegó a tapar la cara de la niña.

Tras la viralización de las imágenes, Montaner no dudó en manifestar su enojo y les dejó un picante comentario en el posteo del Instagram oficial del show. “¡Eso no es ético! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí?”, reclamó el músico nacido en Valentín Alsina.

"Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible”, concluyó el cantante. De inmediato, el comentario se llenó de "likes" y dividió el agua entre las personas que apoyaron la postura de la familia y quienes se manifestaron en contra de su reacción.

Por un lado, respetaron su reclamo y aconsejaron a entablar una demanda contra la empresa por no respetar su decisión, y por el otro, lo tacharon de hipócrita al considerar que no hubo demasiado daño, además de recordarle que él lucró con la imagen de su familia al hacer un reality show.

Pese a la molestia de Montaner, quien estuvo varios veces invitado a los diferentes ciclos de la cadena, el programa no retiró la publicación de las redes e incluso invitaron al cantante a dar su versión de los hechos.