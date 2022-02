Ricardo Montaner destrozó a Clarín: "¿Ustedes también?"

A Ricardo Montaner no le gustó nada una nota de Clarín y el cantante le reclamó al multimedio a través de sus redes sociales.

Ricardo Montaner apuntó furioso contra Clarín por los rumores de un conflicto familiar. "Pero ustedes también?", disparó el reconocido cantante en sus redes sociales, replicando una nota periodística del multimedio en la que se afirmaba que dos integrantes de la familia Montaner están enfrentadas. Cabe recordar que el músico estalló hace unas semanas contra La Nación, que en un texto habían informado que se acusaba a su esposa, Marlene Rodríguez, de "maltratadora".

Usuario activo en redes sociales, Ricardo Montaner suele opinar de los temas más variados. Así como en más de una ocasión el cantante respondió con dureza a quienes lo critican a él o a su familia (como sucedió el año pasado con Mercedes Morán), tampoco desaprovecha las oportunidades de apuntar contra los medios por noticias falsas o por lo que publican respecto a su familia, de quien es muy celoso. En ese sentido, Ricardo Montaner sorprendió este martes al disparar con todo contra Clarín.

"Pero ustedes también? Yo pensaba que la tontería y el chisme era para pasquines", comenzó el músico argentino nacionalizado venezolano, furioso con una publicación del diario del multimedio que decidió replicar. En la nota, el medio del Grupo Clarín se hacía eco de una supuesta mala relación entre su esposa, Marlene Rodríguez, y su nuera, Stefi Roitman, por unas enigmáticas publicaciones de esta última. "Alimentan la tontería?", continuó preguntando de forma retórica Montaner.

Para cerrar, el padre de Mau, Ricky y Evaluna dejó potentes elogios tanto para su esposa como para su nuera: "Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer q nuestra familia sea mejor cada día". De esta forma, Ricardo Montaner volvió a apuntar con todo contra un medio de comunicación que informó sobre una supuesta pelea entre Stefi Roitman y Marlene Rodríguez, como ocurrió hace unos días cuando destrozó a La Nación.

Ricky Montaner y Stefi Roitman rompieron el silencio tras los rumores de que no estaban casados

Recientemente, Intrusos había asegurado que no había ningún registro legal de que Ricky y Stefi estaban casados y que probablemente lo harían en Miami. "No están casados todavía al día de hoy en ningún país, ni en Argentina ni en Estados Unidos. En Argentina hicieron la ceremonia, pero no hubo libreta ni se presentaron ante ningún registro civil", explicó Maite.

Hartos de los rumores, el hijo de Montaner publicó una captura de pantalla en su cuenta de Instagram demostrando que se habían casado legalmente el pasado 30 de diciembre. "Con mucho amor para los que hablan por hablar. 12/30/2021", escribió debajo de la publicación.