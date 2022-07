Ricardo Darín reveló que se hizo uruguayo: "Definitivo"

El famoso actor confesó que ya realizó todos los trámites para oficializar su nacionalidad en el país rioplatense.

Luego de un fugaz viaje a Uruguay que levantó sospechas sobre un nuevo proyecto audiovisual, Ricardo Darín reveló la verdad detrás de esta travesía. Lo cierto es que el actor realizó el viaje para terminar unos trámites que nada tenían que ver con un trabajo dentro del cine.

En diálogo con el programa El Show del Regreso, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y el uruguayo Martín Lema, Darín brindó algunas declaraciones con respecto a su nuevo proyecto de vida, el cual consiste en ser ciudadano uruguayo. "Acabo de venir de Uruguay, me bajé del Buquebús. No fui a filmar ninguna película. Fui a visitar y sacar los documentos", confesó el artista.

"Ya está. Ya tengo los documentos definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años", puntualizó el artista con respecto a su nueva nacionalidad uruguaya. "Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate", bromeó Darín en ese sentido.

Por último, Ricardo Darín se refirió al mundial de Qatar 2022 y mostró su alivio por la clasificación de la selección uruguaya a último momento. "Estoy muy contento. Estuvimos cortando clavos", puntualizó el actor sobre el equipo del país que acaba de otorgarle la nacionalidad.

El angustiante momento de Ricardo Darín: "Había discusiones"

Ricardo Darín se expresó sobre un duro momento que vivió en su niñez y preadolescencia en relación al alcoholismo de su padre. El actor de El Secreto de sus Ojos dio a conocer la profunda charla que tuvo con su papá, por la que las cosas cambiaron de manera tajante en la dinámica familiar.

"Todas sus frases atentaban contra el materialismo, el capitalismo. Pero mis padres discutían mucho por cuestiones económicas y un poco también por el alcohol", comenzó su descargo el hermano mayor de Alejandra Darín en diálogo con El País. Y agregó: "Mi viejo era alcohólico. Cuando había discusiones, yo era el último en dormirme, no podía permitirme dormir y que la discusión siguiera, tenía que estar atento".

Darín relató que esa dinámica se vivió durante dos o tres años en su familia. "Hasta que llegó ese fatídico 5 de enero, cuando mi viejo volvió tocado y con el gato", contó. Cuando Darín tenía 12 años su padre llegó a su casa pasado de copas y, como no tenía dinero y era la noche anteior al Día de Reyes, le obsequió un gato de la calle a su hijo. Esta situación significó una fuerte pelea entre los padres del actor, por lo que Ricardo le dijo a su padre que se tenía que separar y éste le preguntó si estaba seguro. "Y le dije: 'Sí, estoy seguro'. 'Muy bien', dijo. Cerró la puerta y se fue", sumó el padre del "Chino" Darín.

"Lo vi un año y medio después. Me invitó a almorzar. Me dijo: 'Quiero que sepa que tiene una hermana. Recién nacida. ¿Le gustaría conocerla?'. Le dije: 'Sí'. Y nos fuimos a conocer a mi hermana Daniela, producto de la relación con su nueva mujer", continuó su relato el actor. Y concluyó: "Yo creo que era un muy buen hombre, armado para otro tipo de contiendas, no para el matrimonio".