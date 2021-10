Revelan que un familiar de Wanda Nara la traicionó por Icardi: "Lo cubrió"

Amalia Granata acusó a un familiar de Wanda Nara de haber cubierto a Mauro Icardi por haberle sido infiel con 'La China' Suárez.

Amalia Granata opinó sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y ‘La China’ Suárez, y aseguró que tenía información novedosa sobre la polémica. En su relato, la diputada de Santa Fe acusó al marido de Zaira Nara, hermana de Wanda, por la posición que tomó en el asunto.

Desde que Wanda revisó el celular de Icardi y leyó sus conversaciones con ‘La China’, se desató un torbellino mediático que parecería no tener fin. Desde entonces, se fueron sumando nuevos datos que completan el rompecabezas y ahora Amalia aportó algo más sobre la familia de Nara, de la que hasta el momento, no se sabía demasiado.

"Yo tengo un dato que no tiene nadie. Tengo información posta. Claro que van a decir que es mentira como todo. Pero está confirmado sino no la diría. En el todo el escándalo de Wandagate, hubo un conflicto entre Zaira Nara y su marido Jakob Von Plessen”, comenzó Granata en charla con Polino Auténtico, en Radio Mitre, sobre el Wandagate,

“En el último viaje que hizo Zaira Nara a Paris, a visitar a su hermana. Ellas se fueron solas con sus hijos a Milan. Lo que sospechan la empresaria y la conductora, es que en el momento que ellos quedaron solos, Icardi le conto a Jakob sobre los mensajes que se mandaba con ‘La China’ Suarez”, prosiguió.

“Lo cubrió como cuñado”, sentenció Amalia. Cuando salió el tema sobre si la infidelidad fue virtual o si los rumores de un encuentro en París eran ciertos, Marcelo Polino, quien es muy amigo de Suárez, se metió en la discusión y aclaró: “No hubo encuentro entre Mauro Icardi y ‘La China’ Suárez, te lo afirmó yo”.

La reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde que todo esto ocurrió, la empresaria mantuvo silencio por varios días en sus redes sociales. De un día para el otro, sorprendió a sus seguidores con un posteo en el que anunció que lo había perdonado después de haber recibido una carta de él que la hizo cambiar de opinión y suspender el trámite del divorcio.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, empezó.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, continuó Nara.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo”.