Que no lo vea Messi: Yanina Latorre y un comentario insólito sobre Antonela Roccuzzo

Yanina Latorre lanzó un comentario inesperado hacia Antonela Roccuzzo que causó revuelo. Qué dijo la periodista de espectáculos que trabaja en el panel de LAM.

Como suele suceder, Yanina Latorre causó polémica con uno de sus dichos vinculados a la relación entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. La panelista de LAM habló de este tema para comparar sus años de pareja con Diego Latorre, pero su testimonio generó una reacción desmedida de la gente a través de las redes sociales.

En diálogo con el canal de YouTube Terapia Picante que se caracteriza por ser un ciclo de entrevistas con el acompañamiento de comidas con mucho picor, Yanina Latorre tocó un tema de manera controversial. En primera instancia, el entrevistador quiso saber qué consejo le daría ella a las mujeres que tienen un romance con un futbolista.

"Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, deje todo por él, no me arrepiento porque crié a los chicos", compartió sobre su experiencia personal con Diego Latorre. En ese momento, mencionó el caso de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con un comentario que dio que hablar.

"Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad pero todo porque está casada con Messi", expresó la panelista de LAM. Y lanzó una de las frases que más resonó en las redes sociales: "Sola, hasta ahora, no logró nada".

Más adelante, aclaró que no fue una crítica hacia Antonela Roccuzzo "pero está siempre un paso atrás del jugador". Para terminar con el tema, reflexionó sobre la influencia de ella en el día a día del futbolista argentino. "El talento de ellos es el talento de ellos siempre, tampoco los subestimemos. Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso. Le crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudas en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso era Diego, esté contento", sostuvo.

El comentario de Mariel Di Lenarda sobre Andrea Taboada que enfureció a Yanina Latorre

La fiesta de los Martín Fierro dejó a Mariel Di Lenarda con un galardón y un amargo recuerdo debido al ataque que recibió en medio de una nota con LAM (América TV), cuando el cronista Santiago Sposato le reprochó haber ganado el premio antes que Yanina Latorre. Pasadas dos semanas de la polémica que logró que decenas de figuras se solidarizaran con Di Lenarda, la periodista debió elegir entre Latorre y Andrea Taboada, lanzó una contundente respuesta y logró la furia de la "angelita".

Invitada al ciclo La tarde del 9, el magazine conducido por Tomás Dente y Pía Slapka, Mariel debió elegir en un juego con quién se quedaba entre Yanina Latorre y Andrea Taboada y no dudó en afirmar: “Yo la quiero a Andrea Taboada. Descarto a Yanina y me quedo con Andrea. La quiero porque la quiero, porque la conozco, porque es ‘del palo’, porque es locutora, y porque es de las que rema hace millones de años. La quiero a Andre”.

Luego de marcar su posición a favor de Taboada, la periodista señaló que a la pareja de Diego Latorre “también la elegiría, porque nunca trabajé con Yanina”. Además, explicó las razones por la que eligió a Andrea Taboada y apuntó: “El medio es una cosa, y yo me siento colega de Andrea como locutora, ni siquiera como panelista. La conozco de la época de Radio del Plata, hace millones de años”. En tono cómplice, Tomás Dente se sumó a la posición de su invitada y lanzó un corto mensaje contra Yanina Latorre: "Elegiste atinadamente”.