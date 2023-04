Qué es de la vida de Román "El Original"

Román Sivori es un cantante y compositor argentino de música urbana. En la actualidad se presenta como solista. Qué está haciendo actualmente en su carrera.

Román Sivori es conocido como Román el Original. Es un cantante y compositor dedicado a la música urbana y a la cumbia villera. En el pasado fue nominado a los Premios Gardel. Su bajo perfil actual lleva a que muchos se pregunten a qué se dedica en la actualidad.

¿​Qué es de la vida de Román de "El Original"?

El piano tradicional de la cumbia suena y este se suma a las melodías de un sintetizador que siempre fueron claves en sus canciones. Los fanáticos van de a poco recordando algunas canciones de Román El Original quien se mantiene vinculado en el mundo de la música y los espectáculos.

Fue por el año 2003 cuando dio sus primeros pasos con una banda para posteriormente llevar su carrera como solista. Román se animó a mezclar la cumbia con el reggaeton en épocas en las cuales no se escuchaba en el país. El artista sobrellevó una importante batalla para dar a conocer este género y ahora el destino dio la oportunidad de acompañar a L-Gante en algunos éxitos del momento.

Sus nuevas producciones cuentan con elementos basados en la cumbia y obviamente el reggaeton que hacen parte de su identidad. "Venimos de la época del carnaval, con muchos eventos al aire libre, de todo un poco. Personalmente yo recién vengo de unas vacaciones, me tomé unos días porque lo necesitaba. ¡Yo ya soy mayor!", sostuvo.

Sobre su rutina, el cantante remarca que se encuentra acostumbrado y que hace 19 años está vinculado a este sector y por este motivo disfruta de todos los eventos que tiene durante los fines de semana. El compositor argentino reconoce que antes todo era un poco más relajado y debido a su talento varias de sus canciones estuvieron sonando en la radio, a pesar de que en la actualidad la industria es un poco más exigente. "Tenés que sacar algo todo el tiempo, porque sino dejás de existir ahora", sostiene.

El argentino confesó que cuando Bad Bunny sacó la canción Vete varias personas se comunicaron con él. "Mucha gente me llamó diciendo que Bad Bunny me había robado, y ni era mío el tema, en realidad agarró esa partecita del tema de Kartier. Pero la gente me dice que lo canto mejor que Bad Bunny. Yo escucho reggaeton hace más de 20 años, cuando acá ni sabían qué era. Ahora están todos con esa movida", aseguró.

En la actualidad presenta otra apuesta en la cual los ritmos son más cercanos a los del RKT y el turreo. Con un pasado que marcó precedentes, se transformó en un pionero para quienes hoy se dedican a realizar música de este género.