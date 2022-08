Preocupación por la salud de Chiche Gelblung

El periodista y conductor Chiche Gelblung está atravesando un delicado momento de salud luego de una operación.

Se dispararon los rumores sobre la salud de Chiche Gelblung y creció la preocupación hasta que se supo cuál era el estado en el que se encuentra el periodista y figura de Crónica TV, que tuvo que ser sometido a una operación. Qué sucede con el popular cronista de 78 años y cuál es el pronóstico de cara a su futuro.

Las redes amanecieron con mensajes y rumores sobre la salud de Samuel "Chiche" Gelblung al punto de generar preocupación por su estado. Fue Facundo Pedrini, el director de noticias de la señal, quien llevó claridad ante la proliferación de teorías: "Chiche Gelblung está bien. Después de una operación programada, guarda reposo en la casa a la espera que baje la fiebre, lo tratan con antibióticos y su estado es bueno".

"No está internado. Gracias a todos por preocuparse", sumó al conciso tuit sobre Chiche. Previamente, se había dicho que el conductor padecía una infección urinaria a sus 78 años y tras el tuit se confirmó la información que circuló sobre una operación a la que fue sometido. Durante los últimos meses, Chiche protagonizó momentos emblemáticos en su labor como cronista, siendo su cobertura de la guerra de Ucrania el evento más impresionante que documentó para Crónica.

Chiche Gelblung confesó su experiencia con las drogas: "Los caretas nunca conocieron"

En una entrevista con Gastón Pauls para el programa Seres Libres (Crónica TV), Chiche reveló cuál fue su experiencia con el consumo de drogas: "Para los caretas que nunca conocieron lo que pasa en el mundo de la recuperación no es nada. Pero yo lo conozco, lo viví. Se cuáles son los dramas. Es importante ayudarlos. Ellos valoran mucho a los que se recuperan y a los nunca cayeron en eso”.

"Mis experiencias con las drogas fueron ridículas. La primera vez que fumé marihuana fue para el Mundial del 66, en Londres, en un cocktail en la embajada Argentina. Yo era bastante purrete, era muy chico. Probé y me acuerdo de haber dado dos pitadas y después no sé qué pasó. Te juro. No sé si pasó una hora, dos minutos, diez minutos y me desperté mirando fijo un reloj. Juré nunca más hacerlo”.

“Alcohol yo nunca tomé, pero con cocaína me podría haber pasado. Yo transitaba mucho la noche y es muy común. La cocaína vino de arriba para abajo. Ibas a cocktails muy ‘paquetes’ y en la mesa hay cocaína. No era una cosa oscura. A mí nunca me tentó. La única vez que probé cocaína fue en el departamento de policía, habían hecho un secuestro y me invitaron a verlo porque era periodista. Me puse cocaína en el labio y se me durmió, se me cayó la boca porque era pura, pura”, cerró Chiche Gelblung, revelando su única experiencia con la cocaína.