Preocupa el estado de salud de Camila Perissé.

La actriz y ex vedette Camila Perissé atraviesa un momento crítico en su salud, luego de reponerse de neumonía y coronavirus. Según la declaración de su pareja, "está agonizando" en un hospital psiquiátrico de Mar del Plata y ya no come.

A principios del 2020, Camila pasó por una serie de problemas de salud que la deterioraron de forma cognitiva. En diciembre se contagió coronavirus y posteriormente pasó una neumonía que le dejó fuertes secuelas. Recuperada, sufrió una gastritis y a finales de marzo del 2021, fue internada en la clínica psiquiátrica Bernardo Houssay, de Mar del Plata.

Su pareja, Julio "Chino" Fernández declaró al medio Teleshow que Camila "está agonizando" y profundizó, con dolor: "Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban (Clínica Pergamino) no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo".

Apelando a la solidaridad ciudadana, "Chino" Fernández pidió colaboraciones de todos aquellos que quieran contribuir para darle una esperanza más a Camila Perissé, quien está luchando por su vida. “Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza”, replicó la pareja de la recordada actriz.

Meses atrás, Alejandro Fantino había anunciado que Camila estaba internada con un emotivo mensaje de apoyo y fuerza para su familia: "Me llegó una noticia en las últimas horas, de que la está pasando muy mal, pero muy mal. Está sola, en silla de ruedas, en una clínica internada. No está bien, con muchos problemas económicos, una actriz que la rompió toda en los '80, y una gran persona. Quiero contarles que está pidiendo ayuda a gritos y estoy hablando de Camila Perissé".

"Primero te quiero decir que agradezco tu nobleza, no nos conocemos pero sé la clase de persona que sos. Si me das un minutito te voy a contar desde el principio, si tengo tiempo. Hace dos años empezó esta odisea nefasta. Hace dos años hacía 600 abdominales por día y salía a trotar. Un día le dije, ‘Cami, ¿por qué entrenás tanto?’. ‘Porque hay que estar preparada’, me dijo. Producto de eso, tuvo dos hernias y la tuvieron que operar. Después de eso, trotando, se cayó y se hizo una rotura de fémur y en la clínica le aconsejaron ponerse tres tornillos y estar un tiempo en silla de ruedas. Cuando comenzó a caminar tuvo complicaciones. Después de esa operación ella empezó con problemas cognitivos, no movía la mano izquierda, se olvidaba de las cosas", explicó Fernández, en diálogo con Fantino, sobre el estado de salud de Camila.