Por qué terminaron Nico Occhiato y Flor Vigna

Nico Occhiato y Flor Vigna estuvieron en pareja durante casi 7 años, pero en el 2021 decidieron terminar la relación en buenos términos, según ellos mismos aseguraron en diversas oportunidades. Cuáles fueron los motivos de esta inesperada separación.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato son dos de las figuras más importantes del espectáculo del último tiempo y si bien algunos pueden no recordarlo, fueron pareja durante casi 7 años. Es que la ahora cantante está de novia desde hace tiempo con Luciano Castro y Occhiato está abocado a Luzu TV, su popular canal de streaming, ambos fueron protagonistas de una historia de amor que también se trasladó a la pantalla chica.

Vigna y Occhiato se conocieron cuando ella todavía estaba en Combate y no paraba de crecer en el programa de El Nueve, por donde pasaron varias figuras del espectáculo. Por su parte, Occhiato también empezaba a hacerse su lugar en la televisión a pasos agigantados y cuando tuvo una oportunidad no dudó en aprovecharla.

Con varios idas y vueltas durante los años que estuvieron juntos, Flor y Nico decidieron ponerle un punto final a su relación de forma amistosa, o al menos así lo contaron en público ambos. Mientras a Occhiato no se le conocieron parejas estables (solo algunos rumores), Flor Vigna comenzó una relación con Luciano Castro, junto a quien se la ve muy contenta.

Mientras compartían la conducción de El último pasajero por la pantalla de Telefe, el creador de Luzu TV charló con Ángel de Brito sobre el hecho de conducir un programa con su expareja y confirmó una de las razones que motivaron su separación. Antes de elogiar el profesionalismo de Vigna, Occhiato aseguró: "Somos muy distintos con Flor, por eso nos separamos".

Por su parte, Estefanía Berardi, que compartió tiempo con Flor en Combate, también dio su visión sobre el por qué de la separación. Fue hace un tiempo, cuando la panelista le respondió a un seguidor en sus historias de Instagram, que quiso saber qué había pasado entre las dos figuras. "Muchos años...eran re peques", respondió algo escueta Estefanía Berardi en sus redes sociales.

Occhiato contó en PH: Podemos Hablar por qué se separó de Flor Vigna

Poco antes de comenzar a conducir El último pasajero, la expareja pasó por el programa de Andy Kusnetzoff y se sinceraron sobre los motivos de su separación. "Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos. La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos", contó Nico Occhiato.