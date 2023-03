Netflix: la pelicula que dura más de 2 horas, pero es un clásico imperdible

La popular plataforma de series y películas sumó a su catálogo una clásica producción que cautivó la atención de sus suscriptores. Cuál es la película que no podrás dejar de ver.

Netflix es actualmente una de las plataformas de streaming con mayor preferencia entre las personas en el mundo. Su éxito se debe al amplio y variado catálogo que presenta a sus subscriptores pese a las dificultades que ha tenido en los últimos años con sus competidores directos y los manejos que ha venido teniendo con respecto a sus políticas en las cuales sus usuarios no pueden compartir sus cuentas. Sin embargo, sigue teniendo producciones destacadas.

Hace poco sumó una producción muy interesante y que además ha generado importantes índices de audiencia. Una película que, sin duda alguna, no podrás dejar de ver. Se trata de Mujercitas (Little Women), un clásico literario escrito por Louise May Alcott en 1868 que llegó a las salas de cine del territorio latinoamericano con una octava adaptación, que según los críticos especializados, no coincide con la historia original. En este sentido insisten que esta producción presenta un tipo de reivindicaciones feministas y otros sostienen que es una obra bastante conservadora. La realidad es que es un filme dramático norteamericano y que fue dirigida por Greta Gerwig.

La producción cinematográfica ha dado mucho de qué hablar y esto se debe a la adaptación de su guion a los tiempos actuales. Es un film de dos horas de duración que ha cautivado a la audiencia y que fue estrenado el pasado 25 de diciembre del 2019 y que ahora se encuentra disponible para todos los usuarios de uno de los magnates de los contenidos digitales que tiene el planeta.

De qué trata Mujercitas, la película que estrenó Netflix

Es una historia de cuatro hermanas, Amy, Jo, Beth y Meg, quienes pasan por los años de su adolescencia. Juntas viven con su madre en Estados Unidos, un territorio que sufre algunas consecuencias de la Guerra Civil.

Cada una tiene una vocación artística que les permitirá descubrir la importancia del amor en sus vidas y lo que significa preservar los lazos familiares en un camino donde ellas suman diferentes experiencias bajo sus propias reglas.

Cuál es el reparto de Mujercitas

Sin duda, este es un film bastante emotivo que cuenta con un reparto bastante destacado, dentro de los cuales aparecen los siguientes actores:

Saoirse Ronan

Timothée Chalamet

Florence Pugh

Eliza Scanlen

James Norton

Laura Dern

Emma Watson

Louis Garrel

Meryl Streep

Bob Odenkirk

Chris Cooper

Trailer de la cautivadora historia

A continuación, el tráiler de esta dramática y que en la actualidad hace parte del catálogo de Netflix: