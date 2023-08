Pitty la numeróloga vaticinó lo que pasará en las Elecciones 2023

La mediática numeróloga reveló cómo estará el clima electoral durante las jornadas de votación de nuevo Presidente de Argentina y lanzó fuertes declaraciones.

Tras conocerse los resultados de las PASO 2023 las redes sociales viralizaron las declaraciones de Pitty, la numeróloga, la mediática que frecuenta magazines de la televisión abierta, sobre las elecciones y sus revelaciones generaron sorpresa entre los internautas más escépticos. "Vamos a estar paralizados", dictaminó, en un fragmento de su vaticinio.

Semanas atrás, Pitty visitó LAM (América TV) para llevar sus pronósticos a la mesa del programa de Ángel de Brito y debatir con sus filosas panelistas. "Se vienen cambios fuertes. Es un año 7, vibra esa energía de gran transformación, las estructuras de los gobernantes se caen, se desmoronan y por momentos vamos a estar, no asustados, sí paralizados”, había indicado la mujer que es presencia recurrente en el show.

“Tenemos que confiar en que ya lo viejo, este talle de zapato que nos queda chico, tiene que cambiar. Viene una nueva era de la comunicación y no tiene que ver específicamente con un partido político, sino con la estructura política”, agregó la numeróloga que llamó a “esperar esta transformación”. “Tenemos que ser respetuosos y saber que es el proceso que tenemos que pasar para evolucionar”, sumó.

Sobre los cambios de estructura, Pitty, la numeróloga anunció que “empiezan a mediados de 2024” y sentenció, tajante: “Ahí el país despacito se vuelve lentamente de pie. Ahora hay que bancarse la tormenta”. "El país se va a limpiar para renacer. Será un año difícil de transición, pero también de crecimiento", cerró.

El anuncio de Pitty tras el resultado de las PASO

Una vez compartidos los números de las PASO 2023, la numeróloga publicó un fragmento de sus predicciones en el magazine de Ángel de Brito y reflexionó: "No importa el partido político que seas, de derecha, izquierda, arriba o abajo. Lo importante es que apoyes a la Argentina y que tengamos una nueva oportunidad de sentirnos bien (...) Ojalá los gobernantes que estén no importa el partido político, nos puedan ayudar a ser mejor personas, a vivir en paz, a poder tener trabajo digno y ser nuestra mejor versión, porque los argentinos somos personas luchadoras con ganas de salir adelante, personas de bien. Y ojo hablo de los números de el mapa de la argentina no de ningún político (soy pittista)". Por el momento, la mediática numeróloga no se pronunció con nuevas predicciones sobre el clima electoral de cara a los comicios de octubre.