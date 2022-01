Pampita le soltó la mano a su marido tras el ataque a Ofelia Fernández

Luego de atacar en redes sociales a la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, el marido de Pampita recibió la peor noticia: ni su esposa salió a defenderlo.

Las redes fueron escenario de un picante ida y vuelta entre la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, y el marido de Pampita, Roberto García Moritán. Tras atacarla en redes, el empresario fue repudiado de forma unánime. Lo realmente inesperado fue la reacción de su esposa, quien no solo no lo defendió sino que mostró su tajante postura sobre la polémica.

El escándalo se desató cuando el marido de Pampita acusó a la joven diputada de haber encontrado "un negocio en la política". "Encasillar y denostar a la función, sin tener conciencia o idea cierta, ni conocimiento, también es discriminar", denunció el FdT. Directa, y con humor ácido, Ofelia no se quedó callada y le retrucó: "jjajajaja a mí, al menos, me conocen el nombre y apellido...".

A los retuits y reacciones de apoyo a Ofelia se sumó la actriz y comediante Malena Pichot, con una filosa reflexión que apunta contra el marido de Pampita: "El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido. Y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo".Lo irónico de la situación fue que, en vez de no seguir agrediendo, el marido de Pampita volvió a la carga y lo hizo con un ofensivo tuit:

"Se volvió todo tan ridículo en este país, que una 'feminista' me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos", escribió el marido de Pampita. Y quien no se había manifestado hasta el momento fue su esposa, la conductora de Pampita Online (Net TV), hasta que el periodista Guido Zaffora habló con ella.

¿Qué dijo Pampita?

De forma contundente, Zaffora reveló que la modelo Carolina Ardohain decidió no hablar sobre el tema. "Yo hablé con Pampita, pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir. Pampita apoyó a Roberto en la política desde un lugar más anónimo". N siquiera su pareja le brindó apoyo a García Moritán.