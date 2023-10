Nicole Neumann sorprendió a todos al hablar sobre su casamiento: "Yo no"

La modelo volvió a hablar sobre su boda con Manu Urcera y dejó picantes declaraciones. Nicole Neumann enfrentó los rumores de los conflictos familiares que afectarían la celebración.

Nicole Neumann sigue con los preparativos para su casamiento con el automovilista Manu Urcera pese a los rumores sobre sus supuestos conflictos familiares. Las peleas con sus hija mayor, Indiana Cubero, y su madre, Claudia Neumann, son tan graves que no asistirán a la boda. Ante estas versiones, la modelo habló sin filtros y sorprendió a todos.

"No solo la hija Indiana Cubero no va al casamiento sino la que no va a estar es la madre, que no está viviendo en el país", aseguró Paula Varela en la emisión de Socios del Espectáculos del último martes. La panelista accedió a detalles sobre la celebración y adelantó que la ceremonia se realizará el próximo 8 de diciembre

Ante esta información, un cronista del programa de El Trece fue en busca de Nicole y la rubia le hizo frente a las versiones. “No, no sé, ni idea, pero igual yo no hablo de cosas de mi familia hace años y voy a seguir en ese mismo mood. Así que no sé que dijeron, ni me importa”, afirmó.

Luego, le preguntó por las enigmáticas publicaciones que hace en Instagram, los cuales muchos atribuyen como indirectas para su hija mayor. "Y bueno, al que le llega, le llega y al que no, no. También uno puede comunicar o mandar un mensaje, y el que quiere lo recibe y el que no, no”, indicó Nicole y agregó: “No me engancho más. Ni contesto más ni me engancho más, ni miro que se dice, ni nada. A veces de rebote me entero de cosas”.

El movilero del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares también aprovechó la ocasión para consultar sobre el lugar en el que se hará su fiesta de matrimonio, pero la jurado de Los 8 Escalones mantuvo el misterio: “No digo dónde es. No quiero contar por que me gusta que solo lo reciban mis invitados”.

Por último, se refirió a su regreso a la televisión en el programa de Guido Kaczka, tras un tiempo de parate que coincidió con que la denuncia que le habrías hecho su hija mayor por supuestos maltratos. “Estoy bien, rebien, necesitaba parar un poquito, estaba con muchas cosas con el casamiento y yo necesitaba ocuparme”, cerró.

Nicole Neumann confirmó lo peor sobre su hija Indiana

La tormentosa relación entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, todavía genera bastante controversia. Y es que, luego de que la joven denunciara a su mamá por maltrato, su mal vínculo estalló mediáticamente y generó un verdadero escándalo. Sin embargo, parece que la situación está cada vez más tensa y el cumpleaños de 15 de la niña se vería fuertemente perjudicado.

Hace poco más de un año que la relación entre madre e hija empezó a desmoronarse. Incluso, desembocó en la mudanza de la niña a la casa de su papá, Fabián Cubero. Sin embargo, esta pelea tuvo consecuencias inesperadas y todos los rumores indican que Nicole no estará invitada al cumpleaños de su hija.

Interceptada por el móvil de LAM, Neumann habló sobre el evento que tendrá lugar el próximo 18 de octubre. En principio, Nicole quiso esquivar las preguntas y se limitó a decir que estaba "todo bárbaro, por suerte. Todo lindo”. Sin embargo, el notero fue al hueso con la pregunta sobre el cumpleaños de su hija.

"El tema del cumpleaños, ¿es cierto que no te invitó? Porque viste que siempre tenemos una misma campana", consultó Santiago Sposato. "Y bueno, seguirán con esa", se limitó a explicar Neumann sobre el tema. Luego, no quiso profundizar más y volvió a remarcar que "no hablará de su vida privada".