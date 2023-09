El Trece recuperó a una de sus figuras para competir con Telefe

El inesperado regreso de una estrella al canal que dirige Adrián Suar. Los planes de la señal para luchar por el rating con Telefe y el Bailando 2023.

El Trece no está pasando su mejor momento en cuanto a rating. Como si ser superado constantemente por Telefe no fuera suficiente, ahora Adrián Suar, gerente de programación del canal, debe lidiar con el Bailando de Marcelo Tinelli en las noches de América TV. Por ese motivo en Los 8 Escalones, uno de los caballitos de batalla de la señal, se movieron rápido y recuperaron a una de las figuras que supo brillar allí.

El ciclo de preguntas y respuestas de Guido Kaczka presentó su versión renovada el pasado lunes. “Siguen estando los 3 millones de pesos, pero en los escalones se abren caminos. O sea que no hay solo escalones, sino que se abre un camino que tiene que ver con más escalones. Van a ser Los 8 Escalones de los 3 millones, pero además se va a jugar por un departamento a estrenar en Capital Federal. Veremos cómo es este camino. Los tres millones siguen, los tres millones todos los días, pero alguien tendrá un departamento a estrenar", anunció el conductor.

Con esta modificaciones, El Trece buscará que no se interrumpa la buena racha del programa en su franja horaria, que se convirtió en lo más visto del canal en agosto. Pero el nuevo premio no es la única novedad, ya que también el lunes se dio el inesperado regreso de Nicole Neumann al jurado.

La modelo renunció al ciclo en medio del escándalo que se desató por los problemas con su hija mayor, Indiana Cubero, quien desde el año pasado eligió irse a vivir con su padre y Mica Viciconte.“Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’. Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene la chance con las agendas y con lo que precise Escalones para volver. Pero no me dio detalles, pero me dijo que tenía temas”, sostuvo Guido cuando transcendió la salida de Nicole.

Sin embargo, el pasado lunes Neumann volvió a ocupar su silla en el ciclo, aunque esta vez estuvo acompañada por Juana Viale, Rusherking, Maru Botana, Solita Silveyra y Esteban Edul. Este jurado especial fue conformado para competir con el esperado regreso de Tinelli a la televisión.

Ese día la que se ausentó en Los 8 Escalones fue Pampita, quien también es jurado del Bailando 2023. Sin embargo, fue una excepcionalidad, ya que la modelo llegó a un arreglo con las dos producciones y participará de ambos programas. De hecho, ella misma se encargó de negar su desvinculación del ciclo conducido por Kaczka.

Ganó un departamento en Los 8 Escalones, pero su decisión enloqueció a Guido Kaczka

Los 8 Escalones todas las noches recibe a diferentes participantes que son desafiados a responder preguntas sobre diversas temáticas para conseguir el ansiado premio: tres millones de pesos, un departamento amoblado, con las expensas cubiertas y con los gastos de la escritura cubiertos. Pero el último ganador tuvo una actitud inesperada que despertó todo tipo de reacciones en el público que sigue al programa y también la respuesta inesperada Guido Kaczka.

En la emisión del martes 5 de septiembre, Guido tuvo que dirimir una situación entre dos participantes que llegaron muy lejos en el programa: Micaela y Tomás. El joven ganó un total de 6 millones de pesos y esto le dio la posibilidad de participar al mismo tiempo por el departamento a estrenar que había ganado ella, motivo por el cual tuvieron que negociar.

"Voy a arrancar por el mismo monto que arranqué ayer, y son 500 mil pesos", lanzó Tomás, comentario que no le gustó para nada a Micaela, quien se excusaba con que el importe era poco en comparación con todo el dinero que había ganado. Luego ofreció 750 mil pesos y la joven contraatacó con 1 millón de pesos. "Te quedas con cinco millones y volvemos mañana los dos", redobló la apuesta.

Después de una charla extensa frente a la atenta mirada de Kaczka, finalmente llegaron a un acuerdo: cerraron en 850 mil pesos y Micaela le cedió la llave a Tomás. "Hay acuerdo entonces, señoras y señores, se dan la mano, porque mañana Micaela vuelve a jugar con 850 mil pesos y va por los 3 millones", exclamó el conductor, sorprendido por el desenlace. Si bien al día siguiente no fue la mejor jornada para ambos, este momento televisivo descolocó a todos, más teniendo en cuenta esta nueva regla que está implementándose en el ciclo de preguntas y respuestas.