Ganó un departamento en Los 8 Escalones, pero su decisión enloqueció a Guido Kaczka

Una participante de Los 8 Escalones sorprendió a Guido Kaczka por el giro inesperado que dio al ganar nada menos que un departamento. El momento que despertó todo tipo de reacciones en El Trece.

Los 8 Escalones es un programa liderado por Guido Kaczka en el El Trece en el que diferentes participantes son desafiados a responder preguntas sobre diversas temáticas y el que más respuestas correctas acumula se lleva un millonario premio. Pero en este caso, la participante que logró la victoria tuvo una actitud inesperada que despertó todo tipo de reacciones en el público que sigue al programa y también la respuesta inesperada del conductor

En la emisión del martes 5 de septiembre, Guido Kaczka tuvo que dirimir una situación entre dos participantes que llegaron muy lejos en el programa: Micaela y Tomás. El jóven ganó un total de 6 millones de pesos y esto le dio la posibilidad de participar al mismo tiempo por el departamento a estrenar que había ganado ella, motivo por el cual tuvieron que negociar.

"Voy a arrancar por el mismo monto que arranqué ayer, y son 500 mil pesos", lanzó Tomás, comentario que no le gustó para nada a Micaela, quien se excusaba con que el importe era poco en comparación con todo el dinero que había ganado. Luego ofreció 750 mil pesos y la joven contraatacó con 1 millón de pesos. "Te quedas con cinco millones y volvemos mañana los dos", redobló.

Después de una charla extensa frente a la atenta mirada de Guido Kaczka, finalmente llegaron a un acuerdo: cerraron en 850 mil pesos y Micaela le cedió la llave a Tomás. "Hay acuerdo entonces, señoras y señores, se dan la mano, porque mañana Micaela vuelve a jugar con 850 mil pesos y va por los 3 millones", exclamó el conductor, sorprendido por el desenlace. Si bien al día siguiente no fue la mejor jornada para ambos, este momento televisivo descolocó a todos, más teniendo en cuenta esta nueva regla que está implementándose en el ciclo de preguntas y respuestas.

Ganó Los 8 Escalones y expuso a Guido Kaczka con una fuerte queja en vivo

En su primera visita al programa, Diego se llevó los 3 millones de pesos. Ahora, tuvo una segunda oportunidad de agrandar su premio, y tras una ardua ronda con sus contrincantes, finalmente lo logró. Para sorpresa de todos, no celebró al recibir el cheque con los 6 millones, y en vez de eso, rompió el silencio y apuntó contra el conductor del ciclo. El momento generó una gran repercusión entre los fanáticos de Los 8 Escalones, uno de los programas más vistos de la televisión y que más rating genera en la actualidad.

A diferencia de su primera edición, esta vez, Diego se mostró mucho más nervioso. Al llegar a la final, confesó que estaba pasando un momento de mucha tensión y que, cuando está bajo presión, sufre de transpiración excesiva en sus extremidades. “No puedo con mi transpiración de manos. Toda la vida las transpiré, pero hacía mucho que no lo hacía. Si estoy tranquilo no pasa nada, pero si no, me traspiran un montón. En entrevistas laborales chorreo”, se sinceró.

En la ronda final, el hombre se enfrentó con una joven llamada Delfina. Ambos fueron desafiados a responder la pregunta final: “¿Cuál de estos términos refiere a un descubrimiento alcanzado de manera casual o accidental?”. Las opciones eran “Borborigmo, resiliencia, albaricoque o serendipia”. Aunque los dos se equivocaron, Diego se consagró como ganador por su pequeña diferencia de puntajes.

Tras un enorme festejo, el hombre comentó: “No lo puedo creer, aparte con muchos errores en esta final”. Guido lo felicitó y le dijo que había tenido "un muy buen recorrido en los escalones", dándole el pie al ganador para hacer una fuerte crítica en su contra: "Sí, pero estuvieron difíciles estas, eh...". El conductor lo miró sorprendido y le preguntó: "¿Es una queja?". Diego respondió que sí, pero Kaczka le aclaró que no era el primero en quejarse al respecto. Finalmente, el hombre aceptó volver por una tercera oportunidad de aumentar su premio a 9 millones de pesos.