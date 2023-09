Nicole Neuman recibió una inesperada noticia de su hija y su reacción desconcertó a todos

Indiana Cubero habría tomado una drástica decisión en contra de su madre. La enigmática publicación de Nicole Neumann en medio de los rumores.

Nicole Neumann está bajo la lupa de la prensa desde hace meses por su conflictiva relación con Indiana Cubero. La hija mayor de la modelo está distanciada de su madre y hasta trascendió una supuesta denuncia de la adolescente contra su madre. En este contexto, en las últimas horas la joven que está a punto de cumplir 15 años habría tomado una decisión que dejó desconcertada a la top model.

Indiana se encuentra planificando la celebración de su cumpleaños con su papá, Fabián Cubero, y Mica Viciconte, y según trascendió, Nicole no formaría parte de la lista de invitados. Según reveló una fuente cercana a la modelo y al exfutbolista, la adolescente prefirió no organizar un evento multitudinario -como le había propuesto su mamá- y optó por algo sencillo y familiar.

“Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15″, aseguró una persona del entorno en diálogo con Pronto.

Horas después que la noticia recorriera los distintos medios, la jurado de Los 8 Escalones publicó un críptico mensaje en su cuenta de Instagram que muchos de sus seguidores relacionaron al vínculo con su hija mayor. “You either quit or keep going, they both hurt” (O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen), dice la imagen con fondo blanco y letras negras que se viralizó en una cuenta de Twitter.

El enigmático mensaje que publicó Nicole Neumann.

El 18 de octubre Indiana Cubero cumplirá 15 años y su fiesta ya comenzó a ser un tema para charlar con su familia. Aunque Nicole Neumann aseguró que se había ofrecido a encargarse de la organización, la adolescente no tendría pensado hacer un evento multitudinario como pensaba su mamá. "Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención”, contó el exfutbolista, en Intrusos.

Cuando le preguntaron si la joven ya sabía qué quería hacer para este día tan especial, “Poroto” adelantó cómo será el evento: “Quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”.

El preocupante pedido de ayuda de Nicole Neumann

Este no es primer posteo críptico que Nicole Neumann compartió en sus redes sociales. De hecho, la semana pasada la modelo publicó un triste mensaje en sus redes sociales.

Desde que salió a la luz la polémica con la niña de 14 años, Nicole se encuentra bajo el ojo público constante y su drama familiar resuena en todos los programas de farándula. Por esta razón, incluso decidió tomarse una pausa laboral de Los 8 Escalones del Millón y se alejó de los medios. Fue por eso que el mensaje que subió generó preocupación entre sus seguidores.

Día a día, Neumann sube diferentes historias a su cuenta de Instagram, dejándoles ver a sus seguidores una parte de su vida privada. Muy a menudo, comparte frases motivacionales o reflexiones de libros y de consignas sacadas de Internet que dan claros indicios de cómo se siente en el momento. Recientemente, publicó una triste frase, justo en medio de la pelea con su hija mayor.

La modelo compartió el horóscopo de escorpio, su signo zodiacal, en el que se podía leer: “Tranquila, el karma pondrá a todo el mundo en su lugar y todos los que te hicieron daño pagarán". Más tarde, compartió otro mensaje que evidenció la gran angustia que siente: "Te felicito, porque a pesar de todas las cosas que te pasan, aún le echas ganas a todo, aún sonríes, aún te diviertes. Porque de eso se trata, de brillar hasta con el alma rota”.