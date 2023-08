Figura de Los 8 Escalones le dijo chau a Guido Kaczka: "Es difícil"

Una reconocida personalidad de Los 8 Escalones reveló los motivos de su renuncia al programa de Guido Kaczka y generó revuelo. El adiós de una figura del programa emitido por El Trece.

Una figura de Los 8 Escalones tomó la drástica decisión de decirle chau a Guido Kaczka. Luego de varios meses de atravesar malos momentos, una panelista se marchó del programa emitido por El Trece y decidió contar los motivos de su salida.

La protagonista en cuestión es Nicole Neumann, que tras un tiempo de formar parte del programa de entretenimiento dio el portazo. En una charla que le concedió a revista ¡Hola!, la panelista y modelo de 42 años contó que se alejó del ciclo de TV por las dificultades que atraviesa con su familia.

En las últimas semanas, Neumann tuvo un conflicto familiar con su hija Indiana y Fabián Cubero, expareja con la que además tuvo otras dos hijas (Sienna y Allegra). "Elegí correrme un poco del medio para protegerlas". Y resaltó que prefirió estar lejos de la prensa, que siempre la invadía cada vez que se acercaba a los estudios de El Trece: "Es difícil de esquivar. Yo entiendo que la prensa y todos están haciendo su trabajo, pero el mío como mamá es proteger y resguardar a mis hijas ante todo".

Nicole Neumann renunció a Los 8 Escalones y explicó los motivos de su adiós al programa de Guido Kaczka.

En medio de sus preparativos para el casamiento con su nueva pareja, Manu Urcera, Nicole Neumann contó que sus hijas atraviesan un mal momento en su día a día escolar: "A ellas obviamente no les gusta que se hable en el colegio, que la gente les pregunte cosas o les comente algo algún compañero porque, como van creciendo, les llega y tienen acceso a más información".

Al mismo tiempo, la modelo comentó que optó por alejarse de los medios de comunicación para preservar su intimidad: "Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Entendí que a algunas personas les sirve el escándalo, el barro, pero definitivamente ese no es el camino que yo elegí en mi carrera. No me interesa subirme a esa". De todas formas, sostuvo que en sobre el conflicto con su hija Indiana "hay un montón de cosas que no se saben".

Guido Kaczka anunció un sorpresivo cambio en Los 8 Escalones

En la emisión del pasado miércoles 26 de julio, el conductor le pidió a los participantes que pasen del primer escalón directamente al octavo para revelar el cambio drástico que se venía. "Antes de empezar les tengo que contar de qué se trata esta nueva regla con la que van a jugar", señaló.

"El cambio se da en el caso de los empates, cuando hay errores. Escalón perfecto es por aproximación, pero cuando hay errores y quedan algunos abajo, se da la elección de los que subieron. Bueno, en ese punto es donde hay un cambio", detalló Guido. En ese momento, mandó al corte y dejó a todos con la incertidumbre de ver cuál era la regla en cuestión.

Al volver de la pauta publicitaria, continuó con la explicación que mantuvo en vilo a los concursantes. "Les decía antes del corte que conocen cómo se elige, cuando hay errores y empate, los que subieron eligen quiénes acompañan, y uno se queda abajo. Sigue habiendo elección de quiénes suben, pero los que quedan abajo, sí o sí, en cada escalón, en el caso de empate, insisto, no es uno, son dos. Y entre esos dos, que hayan sido más votados para quedarse abajo, se hace un juego para ver quién sube", precisó.

Dicho esto, el conductor de Los 8 Escalones realizó una pregunta necesaria con el temor de que abandonaran el certamen en pleno vivo: "Les pregunto, con esta regla que es la que cambió ¿están de acuerdo con seguir en el juego? Porque no la conocían". Como todos respondieron que no había problema, el programa siguió su curso y comenzó la ronda de preguntas.