Nazarena Vélez sobre la salud de su hijo: “Pensé que se moría”

La celebridad abrió su corazón y relató cómo fue el momento en que Thiago se descompuso en un avión.

La actriz y productora teatral Nazarena Vélez compartió con el público en una reciente aparición televisiva el mal momento que vivió cuando su hijo menor se descompuso en un viaje aéreo. Con lujo de detalles, la celebridad relató el momento en que a Thiago le tomaron convulsiones y confesó que pensó lo peor, aunque afortunadamente el niño se estabilizó rápidamente.

“Yo me voy a Mendoza y pasa el episodio de salud de Titi en el avión. Y después me quedé dos días en Mendoza, porque un día estuvo internado Titi y, al otro día, los médicos me dijeron que se quedara para que no se asuste”, comenzó su descargo la productora de Los Grimaldi, en alusión al momento que vivió el hijo que tuvo con Fabián Rodríguez en 2010, e informó que el niño debió ser hospitalizado en la provincia cuyana.

Luego, la madre de Barbie Vélez se refirió a lo shockeante que fue para ella vivir ese momento y a la impotencia que sentía, al no saber manejar la situación. “Él ahora está bien, está en tratamiento. Fue rarísimo porque fue la primera vez que le pasó y fue en el medio del avión. Quien sabe de convulsiones podrá entender lo que he vivido”, expresó la modelo en LAM, sobre los movimientos involuntarios que tuvo su hijo en pleno vuelo.

“Faltaban cincuenta minutos para aterrizar, yo pensé que mi hijo se moría ahí y que me moría yo. Bueno, empezamos a los gritos, pero bueno, gracias a Dios al minuto y medio estaba como nuevo, él no se enteró de nada. Pero ahora le estoy haciendo todos los estudios y lo estoy siguiendo muy de cerca. Por eso, cuando me llamaron para ensayar, les expliqué que no me daba el alma”, concluyó la productora en referencia al motivo por el que declinó una oferta para ser parte de Showmatch: La Academia.

Amigada con su cuerpo

En una de sus más recientes publicaciones de Instagram, Nazarena Vélez compartió una imagen donde dejó ver su panza y se mostró segura de su fisionomía. Según declaraciones que ha dado en diversas entrevistas, la belleza siempre fue un tema importante para ella y recién ahora ha comenzado a aceptar sus características físicas que no se amoldan a los cuerpos hegemónicos. “Un poquito de calor y ya te pelo panza. Lo que vengo morfando por ansiedad las últimas dos semanas es algo increíble. Bah, en realidad los últimos 2 años. Esto también pasará. Mientras tanto, a decir verdad, no la paso tan mal”, escribió en el pie de foto.