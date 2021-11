Nancy Pazos lloró al hablar de su infancia humilde: "Pedía de fiado"

Nancy Pazos se largó a llorar en medio de su programa radial en FM Rock & Pop al recordar su humilde infancia en Villa Soldati. "Mi vieja me mandaba a pedir fiado al almacén porque le daba vergüenza", remarcó.

"La ideología es política y está perfecto discutirla. Cada uno es un sujeto. Cuando a mí me dicen 'el periodismo tiene que ser objetivo', no, soy un sujeto e implica tener una mirada determinada", sostuvo Pazos. Y agregó: "Cada uno está parado desde un lugar y las miradas son diferentes. Lo que está bueno es tratar de ver qué ves vos y qué te cuenta el otro de lo que ve desde su lugar para poder ir creciendo entre todos".

"Mentirnos a nosotros mismos que tenemos que dejar la ideología de lado es una mentira. Chicos, yo vivo en un barrio privado de Pilar pero nací en Villa Soldati en la casa prestada del fondo de mis abuelos. Mis viejos no terminaron la primaria y laburaban como unos negros. Miro desde ahí, siempre voy a estar pendiente de qué le pasa al que no llega a fin de mes porque mi vieja me mandaba a pedir fiado al almacén porque le daba vergüenza. Por más que hoy tenga lo tengo no puede dejar de pensar en esa gente", contó llorando la periodista.

Nancy Pazos estalló contra los empresarios de alimentos: "Son una manga de hijos de puta"

Nancy Pazos demostró su enojo con los empresarios alimenticios que no aceptan el acuerdo de precios de determinados productos. En un contundente editorial en Rock & Pop, la periodista opinó sobre la medida tomada por el secretario de comercio Roberto Feletti y criticó a los empresarios dueños de las empresas multinacionales que controlan la parte más importante del mercado de alimentos.

"Son una manga de hdp que especulan sobre lo más terrible que pasa en la Argentina que es la pobreza", comenzó diciendo Pazos durante su programa "Ruleta Rusa" en Rock & Pop.

"No podés evadirte de comprar leche y te aumentan el precio igual, entonces ahora lo congelan al precio y dicen 'no te voy a poner leche en el supermercado', son unos hdp no hay otra manera de describirlos", agregó la periodista, furiosa con los empresarios que desabastecen las góndolas.

"Se agarran de una supuesta debilidad del Gobierno para vaciar las góndolas y está es la nueva manera de golpe de estado en la Argentina. No lo minimicemos. Si vos tenés un país desabastecido y no encontraste fideos para darle de comer a tus hijos, salis a la calle y querés matar a alguien", siguió la conductora. Sobre este punto, Pazos marcó que "esto que sucede es el poder económico concentrado de la Argentina que siente que está a tiro de volver a ganarle a las fuerzas más populares con el Pro y Juntos en todo el país y resistiendo para que esto suceda".