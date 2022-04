Nai Awada se va del país: "Me duele el alma pero me quiero ir"

La actriz Nai Awada, hija del talentoso Alejandro Awada, tuvo un ataque de hartazgo y se descargó en redes sociales. La reacción a sus inesperados mensajes.

Nai Awada volvió a salpicarse de polémicas tuiteras tras un fuerte mensaje de hartazgo en el que expresó sus ganas de irse de Argentina. "Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así", escribió, desencantada. La reacción de los internautas ante el inesperado descargo.

Todo comenzó con un doloroso tuit de la joven Naiara Awada y la avalancha de reacciones negativas que le sucedieron: "Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma pero me quiero ir del país".

De inmediato, las redes de la actriz se llenaron de comentarios y críticas, motivos que la obligaron a publicar un descargo furioso: "A todos los K y peronchos asquerosos mandándome hate solo por ser Awada cielos les cuento que me chupa un huevo la política y que solo quiero vivir bien loco! Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política pero uds manga de roñosos a laburar!".

"Ojalá en lugar de producir más odio genere más unión mi descontento como la de muchísimos argentinos para salir adelante . Pero así ? Todos tirando mierda ? No amigos así un país no sale adelante ! Lo peor de este país es la sociedad y su grieta espantosa", agregó, picante, en alusión a las divisiones que afronta la sociedad argentina.

Nai Awada esclareció el tuit de la polémica: "Manga de boludos"

"Amo mi país y siempre voy a elegir vivir acá manga de boludos. Son tan básicos que por dar opinión distinta a la suya automáticamente soy macrista se dan cuenta ? BÁSICOS usen la cabeza ! Viven como el orto y los siguen votando y amando", arremetió la actriz, cansada de interactuar con haters.

Por otro lado, se refirió a su supuesta salida de Argentina para instalarse en Uruguay y aclaró: "Dios santo dejen de decir que me voy del país por que no es cierto !!! Fue una expresión de hartazgo ! Voy y vuelvo de uruguay porque trabajo allá !!!! Dios mío cómo les gusta eh hay naiara para rato y amo mi país".