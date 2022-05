Martín Liberman reveló el trastorno orgánico que sufre: "Estoy acostumbrado"

Martín Liberman explicó cuál es la afección por la que debió hacer diez tratamientos para poder ser padre de Blas y Milo.

Martín Liberman contó en una charla con el portal Teleshow todo lo que debió luchar para poder tener un hijo con Ana Laura López, su esposa desde el 2019. "Estoy acostumbrado a luchas, postergaciones y tengo mucha paciencia", aseguró el periodista deportivo, quien en el último tiempo consiguió mayor popularidad gracias a su labor en Los 8 escalones.

El 9 de mayo del 2022 nació Milo, el segundo hijo de Martín Liberman y el primero con Ana Laura López, su actual esposa. Es que el periodista deportivo ya era padre de Blas (12 años), fruto de una relación anterior. Para tener a Milo, Liberman tuvo que pasar nuevamente por un largo, tedioso y difícil proceso con tratamientos de fertilización.

El periodista reveló en una entrevista reciente con Teleshow cuál es la afección que le dificultó ser padre: azoospermia. "Este éxito llega después de haber hecho tres tratamientos de fertilidad in vitro", contó Liberman, emocionado luego de ver a sus dos hijos juntos.

"Es una historia de lucha, no fue soplar y hacer botellas", reconoció el periodista deportivo, aunque no reniega de eso sino que lo "celebra" ya que considera que fue "todo crecimiento" y hacerse "mejor persona". Además, Martín Liberman agregó: "Estoy acostumbrado a luchas, postergaciones y tengo mucha paciencia. Mi experiencia fue muy útil para sobrellevar todo lo que estábamos viviendo".

Qué es la azoospermia

Se trata de una afección por la que no hay espermatozoides en el semen que eyacula un hombre. Esto puede deberse a que el hombre no produce espermatozoides o a que hay una obstrucción que impide que estos pasen al semen. Las causas que provocan esta enfermedad pueden ser problemas hormonales, ciertas afecciones genéticas, una vasectomía previa u otras cirugías, entre otras afecciones. Determinados tratamientos contra el cáncer también pueden producir azoospermia.

Martín Liberman y el significado de esta dificultad en su vida

Hacia el final de su descargo, Martín Liberman se expresó sobre cómo se tomó esta realidad y en qué situaciones pudo ver el lado positivo de su condición. "Me tocó ser padre de esta manera y celebro que haya sido así. Para mí fue crecimiento, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos, tener que ser frío en momentos duros", enunció y demostró que suele ver el vaso medio lleno en los moments difíciles que la vida la presenta.

"Me tocó esto y estoy feliz de que me haya tocado. Siento que es una experiencia que me enriqueció desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó", concluyó Liberman y así aseguró que no eligiría pasar por lo vivió de nuevo si volviera anacer, pero que ha aprendido a aceptarlo. Además, el periodista dejó en claro que espera con muchas ansias y felicidad el nacimiento de su segundo hijo.