Martín Bossi confirmó lo que mucha gente piensa: "Me da curiosidad, no te voy a mentir"

Martín Bossi decidió hacer público un secreto a voces. Mucha gente piensa lo que el humorista puso en palabras en una extensa entrevista que le realizaron antes de estrenar Bossi Live Comedy en el teatro Astral. "Me da curiosidad, no te voy a mentir", sostuvo el protagonista.

En diálogo con MDZ, Bossi fue consultado sobre su vida e hizo hincapié en el miedo de muchas personas a llegar al "final de la fiesta", aludiendo a la muerte. Y sobre ello, Martín aseguró que no tiene miedo a pasar a la eternidad: "No, la verdad que me da curiosidad. No quiere decir que me vaya a tirar de un paracaídas y no lo abra, por mi instinto de supervivencia y de seguir disfrutando de esto que está bueno. Pero me da curiosidad, porque ya pude comprobar durante casi 50 años qué es existir. Por eso, no ser o no existir me da curiosidad, no te voy a mentir".

"Yo que sé… A mi el paso del tiempo me hace un llamado de atención. De los 30 a los 40 fue fuerte, pero de los 40 a los 50 más porque, como dice Cacho Castaña, 'punto y coma de la vida'. No sé cómo lo voy a tomar, pero se te empiezan a cruzar cosas por la cabeza que antes no. Es muy humano y hay gente a la que le da miedo escuchar esto… pero el final, el final de la fiesta", sostuvo Bossi, quien está cerca de cumplir 50 años.

Martín Bossi quiere saber qué hay después de la muerte

Más allá de no tenerle miedo a la muerte, Martín Bossi quiere saber qué hay después de ella: "Quiero creer. A veces tengo actos de realidad y digo 'se termina todo'. Es muy violento saber que se apaga todo. Llegado a los 50 empezás a hacer un balance. Ya pasé más de la mitad de la vida y hay que empezar a ser responsable. Saber qué queda, a dónde voy… Hay un trabajito grande ahí".

"En cuanto a lo laboral, cumplí muchos sueños. Tengo más de lo que pensé que iba a tener. Jugué más a la pelota de lo que pensé, tuve más sexo del que pensé que iba a tener, me dejaron más de lo que pensé que me iban a dejar, actué más de lo que pensé que iba a actuar, tomé más sol… Todo lo hice de forma grandilocuente. Así que no tengo nada pendiente, salvo que la vida me sorprenda y me haga entender algo nuevo que llegue. No soy conformista pero estoy como muy contento. Me parece que viví esta fiesta muy intensamente", sentenció Bossi.