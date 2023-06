Marcelo Tinelli confirmó lo que todos pensaban: "Con nadie"

Tras un año de su separación de Guillermina Valdés, el gerente artístico de América TV rompió el silencio respecto a su situación sentimental.

Marcelo Tinelli rompió el silencio después de un año de su separación de Guillermina Valdés y reveló cuál es su estado sentimental actual. El reconocido conductor y ahora gerente artístico de América TV le respondió a Ángel de Brito en sus redes sociales, luego de que el presentador de LAM fuera consultado por el presente amoroso tanto de Tinelli como de Adrián Suar.

Pese a que compitieron durante un tiempo por el rating, Ángel de Brito mantuvo una buena relación con Marcelo Tinelli, con quien compartió canal durante años. Por eso, ahora que ambos volvieron a ser parte de la misma señal -ahora en América TV-, retomaron el vínculo que siempre tuvieron. En ese sentido, los conductores protagonizaron un inesperado intercambio en redes sociales.

Es que De Brito abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y le consultaron por el presente sentimental de Adrián Suar y Marcelo Tinelli. Inmediatamente, el conductor de LAM contó que le preguntaría a Suar la semana siguiente cuando lo vea, mientras que con Tinelli se iba a encontrar ese mismo día. "Les pregunto y publico", detalló De Brito.

Pero no hizo falta que se encontraran, porque Tinelli se hizo cargo de la mención y le respondió para que todos sus seguidores lo vean. "No salgo con nadie y no estoy en pareja Angelito", comenzó contando el conductor del Bailando por un sueño, que pronto debutará en la pantalla de América TV.

La respuesta de Tinelli a Ángel de Brito sobre su presente amoroso.

Para cerrar, Tinelli agregó: "Te lo respondo por acá. Solo con hijos y amigos". De esta forma, el conductor dio por tierra con los rumores que lo vincularon con distintas mujeres desde que se separó hace un año de Guillermina Valdés. El amor, por el momento, parece no ser una prioridad para Marcelo Tinelli, que está a pleno con su trabajo en América TV, donde no solo regresará con el Bailando sino que también desembarcó en el rol de gerente artístico.

Marcelo Tinelli hizo un explosivo descargo: "Queda claro cómo me engañó"

Marcelo Tinelli es muy activo en las redes sociales. Pese al tiempo que le demanda los preparativos del Bailando 2023, la gerencia artística de América TV y lidiar con las acusaciones en su contra, el empresario siempre se las ingenia para estar en contacto con sus seguidores de Instagram. Fue así que sus millones de "followers" quedaron impactados con el duro descargo que subió a sus historias.

Desde que se separó de Guillermina Valdés, el conductor superó los constantes rumores de romances y solo se muestra con su familia. De hecho, además de convivir con sus hijos, hace casi un año comparte hogar con su primo: Luciano "El Tirri". El exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs regresó el año pasado de Estados Unidos y se instaló en la casa del expresidente de San Lorenzo.

El reclamo de Marcelo Tinelli a su primo El Tirri

De acuerdo a los posteos que ambos realizaron en estos meses, la convivencia va tiempo en popa. Sin embargo, días atrás el productor tuvo una actitud que enfureció a Marcelo y el presentador no dudó en escracharlo. “Qué raro lo de Luciano de ayer. Me dejó solo en Nordelta con los chicos porque tenía un cumple y tengo varios informantes que me dicen que terminó su noche en Ink”, escribió sobre una postal en donde se lo ve a su primo junto a dos señoritas.

Como si la primera historia de Instagram no fuese suficiente, Tinelli volvió a arremeter contra “El Tirri” y publicó otra instantánea. “Con esta foto queda claro cómo me engañó Luciano anoche. Me dejó solo con los chicos en Nordelta y me dijo que se iba al cumple de Cucho y después a dormir porque estaba muy cansado", subrayó y agregó: “Acá está tipo seis de la mañana en Ink”.