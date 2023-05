Marcelo Polino qué le dice Antonio Gasalla en medio de su enfermedad: "Me pregunta"

El periodista es uno de los amigos más cercanos del humorista y reveló cómo es la nueva cotidianeidad del artista. Además confirmó que el capocómico sufrió un robo millonario.

Desde hace algunas semanas la salud de Antonio Gasalla es tema recurrente en los programas de espectáculos. El humorista padece Alzheimer y sus problemas cognitivos empeoraron en el los últimos días, por lo fue internado para realizarse estudios y tratamientos clínicos necesarios para estabilizar su cuadro general. Pues sus familiares y amigos denunciaron que un grupo de personas se aprovechó de su situación para ingresar a su hogar y robarle dinero, joyas y obras de arte, entre otros objetos valiosos.

Tras ese episodio, la familia del artista recurrió a la Justicia, que ordenó su internación para proteger su integridad y sus bienes. Además se le impuso una perimetral a una mujer, llamada Julia Elena Díaz, que convivió con el capocómico durante el último mes, quien además, para la familia de Gasalla, la principal sospechosa del hurto.

En ese contexto, Marcelo Polino, uno de los amigos más cercanos de Antonio, describió cómo es su día a día. "Él cree que voy y vengo de Chile, cree que estoy viviendo en Chile. Me pregunta ‘¿Y cómo está Chile? ¿Cuándo te volvés?’. ‘Sí, ahora estoy, estos días estoy por acá’, y queda en eso”, relató, en diálogo con Socios del Espectáculos.

El periodista también confirmó que el humorista sufrió un robo millonario: "Horrible, me enteré ayer a última hora. Ayer fue enviado por el juez un equipo y violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y les sacaron toda la plata, todas las joyas. Tenía una colección de relojes, le robaron todo. Le dejaron las cajitas vacías”.

“No sé exactamente qué, porque esto fue ayer y, cuando salían los equipos de ahí, es cuando me llama el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que está muy presente, y el abogado, yo no lo podía creer. Lo intuía, y todos intuimos qué pasó. No sé exactamente la cifra, pero es millonaria en dólares”, precisó Polino.

La familia de Antonio Gasalla rompió el silencio

Ante las diferentes versiones sobre su estado de salud de Gasalla y el robo que sufrió, este jueves la familia del humorista emitió un comunicado para aclarar varios aspectos sobre lo sucedido. Ángel de Brito tuvo acceso al escrito y fue el encargado de difundirlo a través de su cuenta de Twitter.

Según el escrito, "Gasalla padece desde fines del año 2019/principios de 2020 una afección en su salud mental que ha ido desde entonces afectando progresivamente su capacidad cognitiva y su juicio". Desde ese entonces, es evaluado profesionales de la salud, a instancias de su familia y " se ha procurado su cuidado, adecuado control y contención, preservando siempre la intimidad de Antonio y el respeto a su imagen pública".

Sobre la reciente presencia de Díaz en la vida del artista, el descargo sostiene que se trata de "una persona desconocida" y menciona "el aparente control que ejercía sobre él", al punto que "llegó a obstaculizar el contacto con su familia. Fue por ese motivo que se recurrió a la Justicia en lo Civil de la Capital Federal a los efectos de su resguardo personal y patrimonial, instando una acción de determinación de la capacidad. En ese marco, se decretó la prohibición de contacto de la persona que se había introducido en su domicilio, y se ordenaron las medidas necesarias para atender la salud de Gasalla.

"De igual forma se dio intervención a la Justicia Penal a los efectos que se investiguen las amenazas sufridas por la familia, como asimismo los hechos que podrían haberse cometido abusando del estado de salud e incapacidad del Sr. Antonio Gasalla. Esta Investigación se halla en curso y resulta el único ámbito idóneo para efectuar cualquier descargo y/o aclaración por parte de quien tenga interés en hacerlo", explicaron.

Sobre el estado actual del capocómico, indicaron que fue ingresado en un establecimiento de su Medicina Prepaga con la finalidad de realizarse estudios y tratamientos clínicos necesarios para estabilizar su cuadro general de salud, "hallándose estable".

"Asimismo agradecemos también a los medios de comunicación que se han preocupado desde el primer momento por el bienestar de Antonio, agradeciéndoles también que en lo sucesivo se abstengan de exhibir imágenes o filmaciones del interior de la vivienda del Sr. Antonio Gasalla, que hubieran sido obtenidas sin su consentimiento, ello en aras a preservar la seguridad, intimidad y salud del Sr. Antonio Gasalla", agregaron.

Y cerraron: "Finalmente también agradecemos a todos aquellos que nos han hecho llegar de una u otra forma muestras de cariño y acompañamiento para Antonio en este difícil momento, rogandoles que conforme a sus creencias pidan por su salud y bienestar".