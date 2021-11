Marcelo Bonelli destrozó a Wanda Nara y lo liquidaron: "Usa a los jugadores"

Marcelo Bonelli opinó sobre la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con "La China" Suárez y lo liquidaron en vivo en El Trece.

Si alguna opinión faltaba todavía en la televisión acerca del escándalo que sacudió a la farándula argentina entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez era la de Marcelo Bonelli, periodista de El Trece que generalmente se dedica a la cobertura política y económica del día a día a nivel nacional. Sin embargo, en esta oportunidad se hizo un tiempo para brindar su visión acerca del Wandagate, pero no le fue demasiado bien.

Como parte del programa matutino Arriba Argentinos que él conduce de lunes a viernes a las 7 por el canal abierto del Grupo Clarín, el comunicador de 66 años nacido en Buenos Aires fue contundente con su mirada acerca de lo ocurrido, aunque sus propios compañeros no lo tomaron como tal vez él esperaba y lo interrumpieron permanentemente.

En plena emisión de Arriba Argentinos (El Trece) del jueves 4 de noviembre de 2021, el periodista fue sincero y lanzó en vivo: "Deduzco todo lo que pasaba. El próximo (novio) de Wanda es algún jugador de fútbol. Eso es clavado, ¿no?", comenzó con un tono divertido y hasta burlón acerca de la modelo de 34 años, que además de la esposa de Icardi es la representante y la madre de sus dos hijas.

Más tarde, fue directamente al hueso: "Para mí, ella usa a los jugadores. Usó al ex, a ´Maxi´ López, después lo traicionó, y ahora se siente despechada porque Icardi la traicionó a ella. Pero bueno, cuando vos traicionás estás en ese juego de la traición".

Más allá de que sus colegas no coincidían con él y le remarcaban a cada rato que no era así porque "ella formó una familia con los dos", Bonelli cargó a uno de ellos, Pablo Gravellone, quien cubre las novedades del mundo del deporte en el noticiero: "Parecés el fan de Wanda vos, ¿por qué no te ponés una vinchita? ¿Por qué estás indignado? ¡Se terminó el amor de Icardi con ella, chau! Se dejó de enamorar".

Cómo fue la primera cita entre Icardi y La China Suárez en París

Los rumores indican que, después de un partido de PSG, ella esperó a él durante un par de horas en un hotel de lujo de la capital francesa y, apenas se vieron, el futbolista le regaló la camiseta rosa de París Saint-Germain que ella tanto deseaba. Luego, alguien del círculo íntimo de La China confirmó que tuvieron una jornada muy feliz, que tuvieron sexo y que hasta él le habría confesado a ella que a Nara ya no la quería más como esposa, sino que la veía "como una madre o una hermana". También cuentan que Suárez después le reconoció que la había pasado muy bien con él y que hasta se veía viviendo juntos en "La Ciudad Luz".