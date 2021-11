Wanda Nara rompió el silencio tras su nueva separación: "No olvides"

Wanda Nara atraviesa una segunda crisis con Mauro Icardi, tras un intento de reconciliación, y lo evidenció con un contundente mensaje.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a entrar en crisis y parecería que esta vez se acerca la separación definitiva: está sola en Italia mientras él entrena con el PSG, borró de sus redes sociales la foto con el futbolista que había subido para anunciar su reconciliación y comenzó a hacer otros posteos individuales. Entre todos ellos, una foto en especial llamó la atención de sus seguidores.

Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), contó que se comunicó con Nara para saber qué había pasado: “Le pregunte porque borró la foto de la reconciliación y me dijo que es por todo lo que está pasando. Me dijo: ‘Estoy sola, trabajando, quiero estar bien y no quiero saber nada más de nada”, comenzó. “Por ahora se queda en Milán, los nenes están de vacaciones con Maxi López”.

En sus redes, Wanda publicó una selfie posando en ropa interior, un video en primer plano de sí misma maquillada y, al rato, compartió un posteo que decía: “No olvides que puedes: empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar y, aun así, tener éxito”. Inmediatamente, sus fans asociaron ese “comenzar de nuevo” con su ruptura con Icardi.

Además, Latorre confirmó que Wanda se presentará sola a la entrevista con Susana Giménez, que tiene pautada desde hace meses y que en un principio iba a ser con su esposo. Sobre los rumores de que ella le había exigido una alta cifra de dinero a la conductora, las panelistas de LAM lo desmintieron: “No son 50 mil dólares la cifra que se habló, es mucho menos. Era imposible que le paguen eso”.

Historia publicada por Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

El escándalo entre Wanda Nara e Icardi también afectó al matrimonio de Zaira Nara

Zaira Nara, hermana de Wanda, se enteró que su marido Jakob Von Plessen encubrió las infidelidades de Icardi. Aparentemente, él sabía todo sobre su vínculo con ‘La China’ Suárez pero guardó silencio. Se dice que desde que Zaira se enteró de todo, su matrimonio entró en crisis.

“Hay un cortocircuito muy importante dentro de la casa de Zaira con Jakob, porque él manifiesta a través de amigos que ella está muy intensa, le reclama muchos temas y ella sale en defensa de Wanda acompañándola en todo este proceso”, contó una panelista de Intrusos. “Esa situación de acompañarla a Wanda le trajo muchos problemas con su marido, que quiere a su esposa y punto y no estar metido dentro de un conflicto”.