Mar del Plata se despide de Luciano Castro: "No podemos creer"

Luciano Castro dejará la ciudad de Mar del Plata próximamente, según revelaron en las redes sociales.

Mar del Plata comienza a despedirse de Luciano Castro luego de una exitosa temporada de verano. "No podemos creer que ya termina", escribieron en redes sociales, tristes ante la noticia de que al actor le queda poco tiempo en la ciudad balnearia más concurrida del país.

La temporada de verano ya está terminando y las obras empiezan a despedirse de las principales plazas como Mar del Plata y Villa Carlos Paz. En ese sentido, en las últimas horas una de las más exitosas del verano anunció sus últimas funciones en La Feliz con una publicación en sus redes sociales, algo que también compartió Luciano Castro.

Es que El Divorcio, la obra que protagoniza el actor, confirmó que esta semana se realizarán las últimas cinco funciones del espectáculo que se llevó el Premio Estrella de Mar a la Mejor Comedia de Mar del Plata. Pero este no será el final de la obra que también contó con Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte, aunque sí habrá algunas modificaciones significativas.

"No podemos creer que ya termina esta increíble temporada", escribieron en las redes sociales de El Divorcio, junto con la información de cuándo serán las últimas funciones del exitoso espectáculo. En cuanto a los cambios que habrá en la obra, lo más destacado es que Natalie Pérez no será parte de la gira que emprenderán sus compañeros, ya que tenía compromisos asumidos previamente. Su lugar lo ocupará nada menos que Flor Vigna, pareja de Luciano Castro, con quien trabajará por primera vez.

El motivo por el que Cinthia Fernández enfureció contra Luciano Castro: "Espantoso"

Cinthia Fernández estalló en su cuenta de Twitter contra Luciano Castro por unas declaraciones que éste tuvo sobre su pareja, Flor Vigna. La panelista de televisión y bailarina mostró su fuerte enojo con el actor por una frase que él había soltado sobre su relación con su novia.

"Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida. Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos", soltó Castro en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo de radio en La Once Diez tras ser consultado por sus ganas de ser padre con la bailarina. El actor recordó que ya es papá de Fausto, Mateo y Esperanza, frutos de su relación con Sabrina Rojas.

Fernández reaccionó a una noticia publicada en Twitter sobre esas declaraciones y lanzó una insólita acusación a Castro: "O sea, ¿el día que quiera la fleta? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor". De esa manera, la panelista de programas de espectáculos juzgó al actor por no querer volver a ser padre.