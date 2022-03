Luis Novaresio habló de la foto íntima que lo hizo viral: "Un cretino"

Luis Novaresio recordó el bizarro episodio que generó la foto de su gato y el picante detalle porno que se hizo popular en Twitter y le valió cientos de memes.

Luis Novaresio habló del bizarro episodio que pasó años atrás, cuando subió una fotografía de su gato a Instagram pero no se percató de un picante detalle: al hacer zoom en la imagen se vio una de las pestañas abiertas de su computadora era de pornografía gay. "Fue un escándalo", recordó.

"Un día publiqué en las redes sociales la foto de mi gato. A mí me gustan los perros, pero un día entró a vivir un gato a mi casa y se quedó. Y un día le saqué una foto en la computadora al gato, a Naju, y un cretino, porque es un cretino el que hizo esto, hizo un zoom de la computadora y se ve una solapita de una página porno gay", contó el periodista macrista en una entrevista con Infobae.

"El gato de Novaresio": la foto con el blooper porno de Luis Novaresio.

Y siguió: "Yo la subí a Instagram o a Twitter, no me acuerdo dónde, pero el responsable comercial de esta compañía, Gonzalo Figueira, me llamó y me preguntó: '¿Qué vas a hacer con la foto que subiste?'. Le digo: '¿Qué tiene mi foto del gato?'. Me responde: '¿Por qué no mirás bien? ¿Por qué no entrás a Twitter?'. 'El gato de Novaresio' fue tendencia por tres días. Y ahí, bueno... creo que fue mi inconsciente".

Sobre el torbellino que desató la foto, Novaresio puntualizó: "Un escándalo. '¿Cómo lo explico? ¿Qué digo en mi casa? ¿Qué va a decir mi ex? ¿Y mis compañeros?'. Bueno, la gran mayoría de mis compañeros sabía. (La foto del gato) fue un domingo. Yo hacía radio y justo había pedido el lunes y el martes para descansar, pero no me los podía tomar en este contexto, así que encima tuve que ir a trabajar. En aquel momento fue un escándalo".

"Fue toda una semana dura, porque era difícil ser el trending topic de 'El gato de Novaresio'. (...) Yo cometí un error: me debería haberme reído y no supe hacerlo", cerró en un tono relajado.

Luis Novaresio compartió una fake news y la empresa Twitter lo dejó offside

En medio del conflicto que se lleva adelante en Ucrania, la proliferación de fake news suele ser gigantesca. Ya sean imágenes falsas o mensajes, la información ronda a montones y, para eso, la red social Twitter tomó medidas. Uno de los que cayó y quedó en offside fue la flamante incorporación de La Nación +, Luis Novaresio, quien -como suele ocurrir- compartió información falsa y, esta vez, fue sancionado.

Una vez más, el conductor rosarino pasó vergüenza al compartir una mentira en sus redes sociales. En esta oportunidad, Luis Novaresio volvió a compartir -como suelen hacer algunos de sus nuevos compañeros- una noticia falsa a través de Twitter. En esta oportunidad, se trató de una supuesta tapa de la revista Time en la cual se muestra a Vladimir Putin, presidente de Rusia, como si fuese Hitler.

Con su habitual arrogancia, Novaresio, quien criticó a Cristina Kirchner por no haber "condenado" lo sucedido aunque lo hizo en un hilo de Twitter, quedó completamente en offside por la situación. Incluso, la misma red social puso un cartel en el que decía: "La imagen fue modificada de la original".