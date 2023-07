Los picantes tuits del argentino amante de Ricky Martin que confirman el rumor: "Si supieran a quien me estoy cogiendo"

Luego de el destape de Santiago Elissalt, el actor argentino de contenido para adultos que habría sido amante de Ricky Martin y motivo de su ruptura, se viralizaron algunos tuits que refuerzan las sospechas.

La irrupción del argentino Santiago Elissalt, actor y modelo que habría sido amante de Ricky Martin y la razón de su ruptura matrimonial con el cantante con Jwan Yosef, causó una hecatombe mediática y un profundo interés por el joven. Con este panorama caldeado, en las últimas horas se viralizaron picantes tuits que refuerzan la sospecha de affaire.

“Hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, habían expresado Ricky Martin y su esposo sobre su separación en un comunicado enviado a la revista People, días atrás. Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, comparten la paternidad de Lucía, nacida en 2018, y de Renn, a quien dieron la bienvenida al año siguiente. Para ese entonces, el popular cantante ya era padre de los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008. En el texto, ambos manifestaron su deseo de conservar un buen vínculo por el bienestar de la familia.

Según información de El Destape, Santiago Elissalt, modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata, se habría conocido con Ricky en Mendoza a fines de febrero cuando el cantante llegó a la ciudad para brindar un show programado en su gira. Fue él quien lo invitó al mismo hotel donde se alojó (Park Hyatt Mendoza) y compartieron varios momentos previos al show. Se lo vio ingresar al estadio Aconcagua Arena acompañado de Fernando Morales, manager y hermano del artista. El joven es muy activo en redes sociales y tiene una cuenta de Only Fans donde comercializa contenido erótico para adultos. Un dato no menor es que Jwan Yosef, el ex de Ricky Martin, sigue en redes sociales a Elissalt, motivo que intensifica los rumores.

Cómo son los tuits de Santiago Elissalt, el presunto amante argentino de Ricky Martin

En las últimas horas se viralizaron tuits de Elissalt que coinciden con la fecha en la que Ricky Martin se presentó en Mendoza a dar un concierto y que se convirtieron en la nueva comidilla de las redes. "Tu loca manía ha sido mía solo una vez", "Solo no me hagas esperar por siempre", "Los nervios Dios", "Me estoy por desmayar ja", "Listo, más feliz imposible" y "Si supieran a quien me estoy cogiendo no lo creerían" son algunos de los tuits que Elissalt publicó entre el 25 y el 26 de febrero, días en los que el cantante de Livin La Vida Loca se encontraba en Mendoza, reforzando las teorías de un supuesto romance. Por el momento, Elissalt no salió a hablar al respecto.