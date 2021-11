Los impactantes motivos por los que Flor Vigna borró todos sus posteos de Instagram

La artista sorprendió a todos sus fanáticos en sus redes sociales con una insólita actitud.

Flor Vigna dejó atónitos a todos sus seguidores con una inesperada acción que realizó en su cuenta de Instagram. La celebridad decidió borrar absolutamente todas las publicaciones que había hecho hasta el momento, por lo que todos sus fanáticos quedaron perplejos. Minutos más tarde, la ganadora de Bailando por un sueño, hizo saber a todos cuál fue el verdadero motivo por el que decidió ocultar sus posteos.

Luego de borrar las fotos y videos de su feed, Vigna publicó un teaser del videoclip de su nueva canción, ya que se lanza como cantante. Sin lugar a dudas, la razón por la que sacó todas sus publicaciones anteriores fue generar atención en la prensa para que se hable del lanzamiento de su tema, que se dará el próximo jueves 11 a las 20 horas.

El track se llamará Uy y su videoclip estará protagonizado por su actual pareja, Luciano Castro. En el teaser que publicó, se puede ver a Vigna en una gran variedad de outfits, peinados y maquillajes, con algunos fragmentos de su canción, que dejan entrever influencias de la electrónica.

La angustia de Flor Vigna por la pandemia

“Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del puto covid. No quiero contagiar miedo, no quiero contagiar una mala vibra”, expresó la ex celebridad de Combate en sus redes sociales, en alusión al triste contexto que generó el advenimiento de la pandemia de coronavirus.

Vigna continuó con su descargo y lanzó: “Lo único bueno que me sale pensar en este momento es ahora o nunca. Quiero compartirlo. Me está naciendo un gran sentimiento de ahora o nunca porque realmente se está muriendo gente. Se está muriendo de verdad. Hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida”.

"Estoy aprendiendo a no estar todo el tiempo para el otro. Por más de que estés rodeado de familia y amigos lindos, a no descuidarse. Yo me descuido mucho y después me frustro porque siento que no nutrí las cosas que quiero”, cerró, sobre uno de los aprendizajes que le supuso la pandemia.