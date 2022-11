Lali Espósito sorprendió al revelar si será madre: "Voy"

La cantante habló sobre su admiración por su mamá y se refirió a las posibilidades de convertirse en madre. Lali Espósito se mostró incierta al respecto.

Lali Espósito reflexionó sobre la maternidad y evidenció su amor y admiración por Majo Riera, su mamá. La cantante dio a conocer la fortaleza que su progenitora ha tenido a lo largo de su vida y reveló si quiere o no tener hijos en el futuro.

"Mi vieja es una campeona heavy, heavy. Más allá de su lucha puntual con el cáncer de mama, ella nos ha demostrado siempre una garra", describió a su mamá la estrella de ciclos como Casi Ángeles y Esperanza Mía, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial de La Once Diez.

Espósito habló sobre la importancia de que las personas que la rodean a nivel personal y laboral estén en su misma línea de pensamiento sobre cómo proceder en la vida. "La gente que trabaja conmigo está en línea conmigo, con lo que pienso, con lo que me interpela. Mi equipo banca que pueda desarrollarme como ser social y artista. Podría hacer tantas series básicas y canciones aburridas, pero no puedo. Hacer cosas que le caigan bien a todos no me hace feliz, me gusta hacer cosas que hagan pensar al espectador y a la espectadora", enunció la actriz.

Lali Espósito sobre las posibilidades de convertirse en madre

La artista fue escueta en su respuesta respecto a su propia maternidad y no dejó certezas sobre el tema. "No sé si voy a tener hijos, no se sabe, supongo, veremos la vida", esbozó la joven ante la consulta de la periodista de espectáculos.

La felicidad de Lali Espósito en la 31° Marcha del Orgullo

La artista se presentó en una de las carrozas del evento en el que las diversidades sexuales y de género celebraron los derechos conquistados y reclamaron por lo que aún son adeudados. Lali puso a bailar a todos los presentes en la marcha que reunió a más de 1.3 millones de personas. "De los mejores días de mi vida. Qué hermoso fue compartirlo con ustedes", escribió la actriz en una de sus publicaciones de Instagram. Lali estrenó su canción Motivation en la marcha, ya que el espíritu festivo de la misma hizo una amalgama perfecta con el clima del evento.

Lali Espósito sobre El fin del amor, la serie disponible en Amazon Prime Video

"Me involucré en todo. Desde el día cero en que sentimos que este ensayo de Tamara (Tenembaum) se tenía que transformar en una serie, estuve en las decisiones. Fue muy enriquecedor para mí", comenzó la artista en diálogo con Filo News. Y cerró: "Trasladar un ensayo a un guión de ficción, elegir los actores. Sobre todo en el rodaje. Estar en el detrás de cámaras para mí fue lo más rico, en lo que más estuve".