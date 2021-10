La picantísima burla de Wanda Nara contra La China Suárez: "Ustedes"

Wanda Nara se burló de La China Suárez en Instagram con una picante foto y dio que hablar en las redes sociales.

Wanda Nara continúa bien picante en las redes sociales después del escándalo con Mauro Icardi, con María Eugenia "La China" Suárez de por medio, que sacudió a la farándula argentina e internacional. Ahora, la modelo y empresaria de 34 años fue filosa a través de su cuenta oficial de Instagram y pareció responderle a la actriz por una publicación que ella había hecho apenas algunas horas antes.

Primero, "La China" posteó dos imágenes de ella misma en la puerta de un negocio de venta de artículos tecnológicos degustando algo en Madrid (España), junto con la siguiente frase: "La única forma de comer helado". Entonces, la esposa del futbolista de PSG de Francia subió una postal de ella en París con tres baguettes de pan y las palabras: "Mi domingo. ¿Y ustedes???". Al instante, muchos de sus seguidores interpretaron que había sido "un palito" para la actriz y para el propio Icardi, aunque en realidad no se sabe a quién estuvo dedicado.

Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi con una canción sugestiva

Poco tiempo después de lo ya mencionado, Wanda Nara pareció seguir en el mismo camino y posteó en su Instagram un breve video de ella misma, aunque lo que llamó la atención fue el tema musical que eligió para acompañar el posteo: nada menos que uno del cantante español Enrique Iglesias que se llama "pendejo". ¿Habrá sido en alusión a su esposo, representado y padre de sus hijas Isabella (4) y Francesca (6)?

Cómo sigue todo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Por ahora, no hay mayores novedades al respecto: la empresaria sigue en París al igual que el jugador de PSG, aunque no se sabe si conviven o no. Mientras tanto, "La China" Suárez continúa en Madrid para las grabaciones de una serie en la que será parte, aunque dentro de algunos días viajará precisamente a la capital de Francia por trabajo. Si bien se especuló con un posible encuentro entre la artista y el deportista, la explosión del escándalo luego de los supuestos chats calientes entre ellos habría hecho que todo se enfriara.

A todo esto, el delantero rosarino de 28 años está en la lista de convocados para el partido de este domingo 24 de octubre de 2021 por la tarde de argentina, cuando el equipo de Lionel Messi y Mauricio Pochettino visite al Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.