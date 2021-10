El inesperado posteo de Mauro Icardi tras haber dejado de seguir a Wanda

El futbolista publicó un impensado posteo en su cuenta de Instagram, que causó asombro. Mauro Icardi y Wanda Nara no dejan de sorprender en sus redes.

Mauro Icardi volvió a expresarse en las redes sociales tras haber dejado de seguir a Wanda Nara, quien realizó la misma interacción virtual con la cuenta del futbolista. En su reciente posteo, el deportista quiso dar a entender que todo estaría bien entre él y la madre de sus hijas.

“Buen día”, escribió en el pie de foto de una publicación donde compartió una imagen junto con su pareja, mientras se dan un beso. Este posteo descolocó a todos los usuarios de Instagram, ya que ayer por la noche el jugador de fútbol publicó una foto íntima con Nara, a los minutos la borró y luego se dejaron de seguir. Muchos entendieron que la publicación de esa imagen habría provocado el enojo de la celebridad de televisión, por lo que esta foto dejó a todos atónitos.

“Cuando estás en mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, había escrito Icardi en la historia que compartió y luego borró. Ese mensaje sarcástico, en la situación marital que se encuentra, hizo suponer a muchos que había provocado el enojo de la botinera.

La respuesta de la China Suárez, en medio del escándalo

La China Suárez acudió a su cuenta de Instagram para hacer referencia a las acusaciones que ha recibido: “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, siguió la actriz y agregó: “Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

Además, la celebridad hizo hincapié en que no generó la polémica acontecida en los últimos días: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico”.