Una figura de Bendita fulminó a Wanda Nara: "Insultos que atrasan"

La botinera recibió críticas por parte de una famosa periodista que no escamitó en su duro discurso. Wanda Nara y Mauro Icardi estarían separados.

Wanda Nara fue duramente criticada por una celebridad de televisión en relación a su proceder en el escándalo que protagoniza junto a Mauro Icardi y la China Suárez. Se trata de la abogada y periodista Alejandra Maglietti, quien se pronunció en contra de sus insultos hacia la actriz de El Hilo Rojo.

“Terminé involucrada en una grieta China o Wanda que no existe para mí en realidad. Me da la sensación que el argumento de que los varones mienten no entra tanto en este caso. Me hubiera gustado que la China le pida perdón a Wanda en su carta”, comenzó su descargo la panelista de televisión en una reciente entrevista con Catalina Dlugi en la radio La Once Diez.

Maglietti continuó su descargo y lanzó: “Lo pasé un montón de veces pero no es la tercera la que tiene que velar por mi amor sino mi pareja. Estando en pareja muchos se nos insinúan y una le dice que no porque prioriza su vínculo, es una decisión que uno toma”. Y agregó: “Jamás dije nada a la tercera porque no es la que tenía establecido códigos conmigo. Me enteré por el portero pero después de separarme, me mostró los videos y era casada la que entraba. Finalmente el amor no es justo”.

La defensa de la China Suárez

Además de Alejandra Maglietti y muchas celebridades más que la defendieron, la China Suárez decidió salir a dar la cara y hacer valer su dignidad, tras las acusaciones que recibió. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, siguió la celebridad y agregó: “Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

“Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder. Como dicen ahora, ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer”, sentenció la actriz.