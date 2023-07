La nueva vida de Yayo, lejos de los programas de Marcelo Tinelli

El nuevo proyecto laboral del histórico comediante de VideoMatch. La historia del economista que hizo reír a un país entero.

VideoMatch fue el semillero de los humoristas más importantes del país. Sin embargo, el programa de Marcelo Tinelli con el correr de los años cambió las bromas por el Bailando por un Sueño y los cómicos tuvieron que abrirse su propio camino lejos del conductor.

Uno de lo más destacados fue Yayo Guridi, el creador del famoso "Cuarteto Obrero", muy recordado por sus insultos. El sketch marcó a más de una generación, ya que las personas que no llegaron a verlo en vivo lo conocieron gracias a YouTube. Y aunque dejó de trabajar con el actual gerente artístico de América TV, Yayo nunca se alejó del humor.

José Carlos, su nombre de pila, no planeó una carrera artística, pues este hombre nacido en la ciudad cordobesa de Villa María estudió economía y llegó a trabajar en la cartera del área de su provincia. No fue hasta 1994 que Yayo desembarcó en Tefefe, con el clásico trío "Los Gauchos".

El cordobés permaneció 10 años junto a Tinelli y su gran equipo de humoristas, pero en 2004, al igual que varios de sus compañeros, abrió su propio camino. Junto a algunos de sus viejos conocidos se reinventó en Sin Codificar, al mismo tiempo que hizo sus primeras participaciones en series y películas.

Tras la finalización del ciclo que encabezaba Diego Korol, Yayo decidió probar sus habilidades para el drama y también conquistó al público. Desde entonces, formó parte de series como Simona, Monzón, La 1-5/18 y en films como Fase 7 y 27: el club de los malditos.

Aunque este año volvió a apostar por la comedia, pero en otro formato. Yayo es uno de los integrantes del elenco de la obra de teatro "Tom, Dick y Harry", que se presenta de miércoles a domingos en el Multiteatro, y llena la salas desde hace meses. La producción está dirigida por Nicolás Cabré y el reparto lo completan Bicho Gómez, Mariano Martínez, Mercedes Oviedo, María Valenzuela, Gabriela Sari y Jorge Noya.

Yayo es uno de los protagonista de la obra Tom, Dick & Harry.

Yayo hizo autocrítica sobre sus bromas en VideoMatch

Yayo es uno de los comediantes que mayor reconocimiento tuvo por su trabajo en las últimas décadas debido a sus recordadas participaciones en VideoMatch y Peligro Sin Codificar. Sin embargo, el artista, quien se destacó por el tono violento y machista de sus bromas, dejó atrás dicho estilo de actuación.

Además de dejar de repetir los éxitos, pero actualmente controvertidos sketchs, el humorista hizo una autocrítica sobre su pasado en pantalla. "Me dejé llevar por la ola... Ahora estoy más cerca de los 60 años que de los 50, y no puedo hacer las cosas que hacía a los 30. Si antes me decían '¡qué chabón zarpado!', ahora me dirían '¿qué le pasa a este viejo verde pelotudo?' A medida que vas creciendo hay un camino natural que te lleva a abrir otras puertas", afirmó.

"Siempre fui de vivir en las tinieblas, en la noche, en lugares non santos... Y ahora no puedo hacerlo tanto, desgraciadamente. No sólo por el reconocimiento, sino porque cualquiera tiene un celular, y si te ve, marchaste... A esta altura tengo una señora que no está dispuesta a bancarme lo que me bancaba a los 20 o 30 años", agregó el cordobés, en diálogo con Clarín. A sus 57 años disfruta de nueva faceta en su vida artística.