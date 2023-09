La Mona Jiménez se calentó y explotó al aire: "Bajá un tono desgraciado"

Luego de ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de un stent, el cordobés apareció en una entrevista con Migue Granados y protagonizó un tirante cruce en uno de los momentos musicales de la entrevista.

"La Mona" Jiménez reapareció en los medios luego de haber sido internado de urgencia e intervenido para la colocación de un stent y le dio una entrevista a Migue Granados. Pero no todo fueron bromas y música ya que el cordobés mantuvo un tirante cruce con un pianista y lo ninguneó en vivo, alterando el clima del encuentro.

En un momento de su paso por Olga "La Mona" Jiménez se dispuso a cantar su clásico Beso a beso y cuando el acompañamiento musical empezó a sonar, el artista estalló de furia contra el tecladista. "Bajá un tono desgraciado", lo retó el cordobés, ofuscado. "¿Quién soy, Pavarotti?", sentenció, mientras Migue Granados trataba de calmar el ánimo del cantante y así evitar maltratos al músico.

Tras el picante intercambio, volvió a sonar el acompañamiento musical de la canción y "La Mona" volvió mostrar su desagrado prorrumpiendo una queja apenas audible en dirección al músico. Pese a ello siguió con el show improvisado, frente a la pequeña multitud que se juntó para verlo en el estudio del programa que sale por streaming.

Días atrás, el cantante subió un video en su cuenta de Instagram oficial donde desmintió que tuviera un ACV aunque reveló que se trató de un problema isquémico. "Me fui a caminar porque me había operado del bazo, cuando volví Juana me vio la boca algo doblada y me dijo que fuéramos al (Instituto Modelo) Cardiológico a hacernos unos estudios", relató. El músico agregó que él quiso ir a la tarde pero que Juana insistió y que luego de que le hicieron los primeros estudios los médicos le dijeron: "A cirugía en 45 minutos, esto es grave', me explicaron que la carótida estaba cerrada".

El día que La Mona ayudó a Spinetta en un incendio

Por otro lado, el cantante de 72 años hizo un repaso por sus anécdotas más famosas y recordó el día que ayudó a Luis Alberto Spinetta en un incendio. “Estaba comiendo asado y me llama el mánager de Spinetta que tocaba en Atenas. Se les había prendido fuego el colectivo y me pidieron una mano. Así que le mandé todo. Un colectivo para los músicos y me quedé hasta tarde gestionando los instrumentos. Le mandé la mitad de mi equipo, luces, todo”, contó "La Mona".

“Cuando me veía el público de Spinetta en la puerta de Atenas me decían ‘qué hace este culiado acá'. ¡Y no sabían que le estaba dando una mano a Luis!”, cerró el cantante de éxitos como Quién se ha tomado todo el vino y El Bum Bum.