"La Joaqui" reveló que "El Noba" le habla desde el más allá: "Me los mandó él"

La joven trapera recordó a "El Noba", recordado cantante que murió luego de sufrir un accidente fatal mientras andaba en moto.

La temprana muerte de "El Noba" (25) fue uno de los sucesos más tristes del 2022 y su recuerdo vive presente en amigos como "La Joaqui", trapera que eligió revelar que aún mantiene un vínculo muy cercano al artista ya que recibe mensajes sus mensajes del más allá: "Me los mandó él", afirmó la próxima a debutar en la competencia de entretenimientos Got Talent (Telefe).

En una entrevista con la señal de noticias TN "La Joaqui" habló de la fuerte relación que la unió a Lautaro Coronel, el cantante conocido como "El Noba" en la música urbana, admitió que aún recibe señales del más allá que provendrían de su amigo: "Éramos re compinches y lo seguimos siendo, porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados... El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos; yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él".

"Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales", agregó "La Joaqui" brindando más detalles sobre su relación con "El Noba", autor de éxitos de Tamo Chelo y padre de una niña de 4 años.

Cómo murió "El Noba"

El accidente ocurrió el martes 24 de mayo, en el cruce de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela. En su momento, "El Noba" había sido derivado al hospital por "politraumatismo con traumatismo de cráneo grave secundario a accidente en la vía pública" y permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en coma y mecánicamente ventilado". Permaneció internado en terapia intensiva durante 10 días en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, ubicado en Florencio Varela, luego de un accidente que ocurrió cuando estaba andando en moto y chocó contra un Peugeot 308 de color blanco, hasta la constatación de su fallecimiento.

"Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor", expresó la entidad médica dando a conocer la defunción.