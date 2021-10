La insólita confesión de Barbie Vélez sobre su casamiento: "Me sentía muy mal"

La influencer reveló un inesperado detalle sobre la noche de su casamiento. Barbie Vélez se casó el sábado pasado con Lucas Rodríguez.

Barbie Vélez reveló un secreto de su boda que nadie esperaba: no la pasó tan bien como todos pensaban. Si bien la hija de Nazarena Vélez se mostró feliz durante y después de su lujosa fiesta de casamiento, recientemente acudió a sus redes sociales para hacerles una inesperada confesión a sus seguidores, en referencia cómo se sintió en un momento de la ceremonia.

“Entré y me empecé a sentir muy mal. O sea, medio que sentí que me había bajado la presión y me dolía mucho la panza. Entonces, dije ‘bueno, no voy a mezclar comidas, ni bebidas, porque quiero disfrutar la fiesta’. Así que comí muy poquito”, comenzó su descargo la actriz y así dejó en claro que no pudo degustar todo lo que le hubiera gustado porque su estómago le jugó una mala pasada.

Vélez continuó su relato en alusión al menú disponible en su fiesta: “Comí el plato principal que era algo que sentía que no me iba a hacer mal porque no era frito. Era una carne muy rica con unas papas a las crema. Comí eso que estaba espectacular, pero no quería comer mucho dulce ni nada frito porque me iba a hacer peor a la panza”.

“Pensé ‘si me tengo que ir de mi propia fiesta porque me siento mal, me muero’. Por eso no estuve picoteando de todo. Es obvio que el dolor de panza era por los nervios. Ahora me doy cuenta y en el momento también me di cuenta, pero dije ‘por las dudas, no me la quiero mandar si es una sola noche’”, concluyó la celebridad.

La sensibilidad de Nazarena Vélez ante el casamiento de su hija

Los días anteriores al evento de Barbie Vélez, Nazarena compartió en sus redes cuán nerviosa y movilizada estaba: “Manejo una sensibilidad que no sé qué me pasa, pero por cualquier cosa quiero llorar. Desconocía este nivel de sensibilidad. Hoy fui a la Iglesia un ratito y no sé si me movilizó cosas no qué pero tengo una ansiedad tremenda. Bah, más que ansiedad, sensibilidad. Se me pasan muchas cosas por la cabeza, por el corazón y aparte es una situación hermosa, porque no hay nada más lindo que la etapa que estamos viviendo”.

“Titi y Barbie dijeron que estoy insoportable. Sí, estoy un poco insoportable. Yo siempre estoy de muy buen humor y ahora estoy como muy pendiente de todo. Mañana me voy muy temprano con Barbie, quiero dejar la ropa, ahora le vine a buscar una camisa básica al Bocha. Estoy en todo. Tengo que dejar todo preparado porque mañana me voy con barbie a la mañana y después me encuentro con toda mi familia”, cerró la productora teatral.