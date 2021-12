La indignación de Natalie Pérez al ser relacionada con Chano: "No puedo creer"

Luego de protagonizar fuertes rumores de romance junto a Chano, la cantante rompió el silencio y contó la verdad sobre el tema.

Desde que Chano salió de la rehabilitación y poco a poco comenzó a reinsertarse en el ritmo laboral habitual, rápidamente fue relacionado de forma amorosa con la cantante y actriz Natalie Pérez. Aunque si bien se mantuvo bastante enfocado en sus responsabilidades profesionales y en su recuperación luego de haber sido baleado, varios medios aseguraron que el romance entre ambos era real.

Al cabo de unos días, y luego de que estos dichos se disiparan, comenzó a circular una fotografía en donde, supuestamente, se veía a Chano y a Natalie Pérez juntos en un restaurante. Por supuesto que esta imagen hizo que los rumores crecieran cada vez más, hasta el punto en que la intérprete de Détox tuvo que salir a hablar al respecto.

"¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista", empezó por explicar Pérez en sus historias de Instagram sobre la relación en la que supuestamente se encontraba.

En este mismo orden, Pérez también hablo sobre la remera que utilizaba el día que salió a la luz que, en realidad, Chano está en pareja con la famosa modelo Sofía Santos. "¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí", expresó la cantante sobre su prenda que llevaba la inscripción "no soy segunda opción de nadie".

Un descargo en contra de las suposiciones

Hace unos días atrás, Natalie Pérez hizo una presentación en donde cantó con mucho sentimiento una canción sobre tener el corazón roto. Entonces, muchos sitios empezaron a especular que estaba dedicada a Chano y al desamor que sufrió por la breve relación que tuvieron. Frente a esto, la cantante de mostró muy tajante y lanzó una fuerte declaración.

"Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y quería que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía '¿Por qué te olvidaste de mí?'", comenzó. "Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar", sentenció.

"Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira", cerró sobre los rumores de romance con Chano que, desde ya, quedó claro que son falsos.