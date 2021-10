La furiosa pelea de La China Suárez con una seguidora de Instagram: "No sabés"

La China Suárez destrozó a una seguidora de Instagram que la increpó por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. El tajante comentario de la actriz.

María Eugenia "La China" Suárez sigue muy picante en las redes sociales después de haber sido acusada de ser la tercera en discordia en el escándalo mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi que sacude a la farándula argentina. En este nuevo episodio, la actriz de 29 años le contestó sin filtro a una usuaria que la acusó de "comehombres" en su propia cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de 5.6 millones de seguidores.

Todo comenzó cuando el sábado 23 de octubre, la joven artista publicó allí dos fotos suyas en la puerta de un negocio de artículos tecnológicos degustando un postre en Madrid, con la siguiente frase: "La única forma de comer helado". Sin embargo, entre miles de reacciones positivas hacia ella, también llegó una que le llamó la atención y que, por lo visto, no le gustó nada.

Una usuaria le escribió un tajante mensaje: "No es lo único que te comés en España". El mismo hizo una clara alusión a los chats calientes por los que Icardi habría engañado a su esposa y representante Wanda Nara con "La China" Suárez. No obstante, la ex Casi Ángeles no tuvo piedad y le contestó directamente: "Claro que no. No sabés las tortillas de papa bebé que me estoy comiendo".

La fuerte respuesta de La China Suárez a una seguidora en Instagram.

Qué pasó entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez

Todo comenzó cuando la empresaria le descubrió chats privados al delantero rosarino con la actriz en Telegram, en los que ella le decía: “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”. Por su parte, el jugador de PSG de Francia le respondió: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, lo cual enfureció a la agente del futbolista, que luego en Instagram subió una historia, que decía: “¡Otra familia que te cargaste por zorra!”.

Lo cierto es que, por ahora, no hay mayores novedades al respecto: la modelo sigue en París al igual que su esposo, aunque no se sabe si conviven o no. Mientras tanto, "La China" Suárez continúa en Madrid para las grabaciones de una serie en la que será parte, aunque dentro de algunos días viajará precisamente a la capital de Francia por trabajo. Si bien se especuló con un posible encuentro entre la artista y el deportista, la explosión de este escándalo habría hecho que todo se enfriara.

Nara mantiene el silencio desde su mansión en "La Ciudad luz", donde además está acompañada por su peinador y maquillador Kenny Palacios. Por su lado, Suárez se despide de Madrid junto a su peinador Juan Manuel Cativa, quien se ocupa de su estilismo, y se marchará a París. Ambos, contuvieron y aconsejaron a sus amigas famosas en este particular momento, aunque ellas no se pronunciaron al respecto públicamente aún. En tanto, Icardi fue convocado para el partido entre PSG y Olympique de Marsella del domingo 24 de octubre para el clásico por la Ligue 1.