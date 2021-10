Tras el escándalo con La China: el inesperado gesto de Antonela Roccuzzo con Pampita

Antonella Roccuzzo tuvo un inesperado gesto con Pampita, que se mostró muy contenta y lo reveló en pleno Pampita Online.

Carolina "Pampita" Ardohain mostró muy emocionada los inesperados regalos que le envió Antonela Roccuzzo. Los obsequios eran especialmente para Ana, la hija que la modelo tuvo hace tres meses con Roberto García Moritán, y se los envió en medio del escándalo mediático protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez. Pampita mostró la ropa que la empresaria y esposa de Lionel Messi le envió desde París, donde residen desde hace unos meses.

Antonela Roccuzzo tiene un emprendimiento de ropa para bebés y niños (de 3 a 12 años, según la página oficial en Argentina) llamado Enfans. La iniciativa de la esposa de Lionel Messi cuenta también con una página web oficial en la que se pueden ver todas las prendas con sus respectivos precios. Recientemente, Antonela decidió enviarle una caja con varias prendas de Enfans a Pampita para su hija Ana y la modelo quedó encantada, por lo que mostró los regalos en Pampita Online (Magazine TV).

"¡Ay, por favor! Me muero, miren lo que es esto", exclamó la conductora en pleno programa, mientras abría los regalos que la empresaria le envió a Ana, hija de la modelo y su marido, que nació hace solo tres meses y es la quinta hija de la jurado de La Academia de Showmatch. "Quiero mostrar todas estas cositas", sumó Pampita muy contenta, al tiempo que mostraba en cámara algunos de los diseños que Antonela le envió de regalo.

Pampita y el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez

Cuando se desató el escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que "La China" Suárez quedó marcada como la "tercera en discordia", una de las voces que más se buscaron para opinar al respecto fue la de Pampita. Es que la ex Casi Ángeles tuvo un romance con Benjamín Vicuña cuando el actor chileno todavía estaba casado con la modelo y se terminaron separando en medio de un gran escándalo. Pero lejos de hacer lo que se esperaba, Pampita prefirió no hablar del tema, y según contaron en Los Ángeles de la Mañana, es un tópico prohibido en Pampita Online.

"No tengo nada que decir. Como les repito cada vez que me preguntan estas cosas. Yo hablo de mis temas, nada más", le respondió la modelo al cronista de La Previa de La Academia que quiso saber su opinión respecto a la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. "Ya me conocen, no me meto en temas que no me corresponde. Hace años que me vienen a preguntar y mis respuestas son siempre las mismas. Soy muy tajante", agregó Pampita, de forma contundente y dando por cerrado el tema.