La fuerte angustia de Nicole Neumann tras su separación de Cubero: "Es lo peor"

La celebridad dejó en claro que aún no se acostumbra a algunos hábitos de las familias ensambladas.

Nicole Neumann se expresó sobre un difícil momento que atraviesa en relación a sus hijas y dejó en claro que aún le cuesta mantener la dinámica de familia ensamblada. La modelo terminó su relación con Fabián Cubero, el padre de las niñas, hace más de cuatro años pero aún le duelen algunos aspectos de su nuevo vida.

Lo que Nicole no puede superar de su separación de Cubero es tener que alejarse de sus hijas los días de la semana que él ejerce su paternidad de manera presencial. Tal es así, que la modelo publicó una captura de pantalla del inicio de su celular, donde se puede ver una foto con sus hijas, y escribió: "Dios, ¡cómo las extraño! Es lo peor de separarse. ¡Los sacrificios que hay que hacer como mamá!", seguido de una serie de emoticones de corazones rotos.

Indiana, de 13 años, Allegra, de 11, y Sienna de 7 se encontraban con su padre, quien casi en el mismo momento que Nicole compartió una historia de Instagram donde se pudo ver que disfrutaba de una jornada de bowling con sus hijas.

Nicole Neumann siempre se ha mostrado muy apegada a sus tres hijas.

Las declaraciones de Nicole Neumann sobre su separación

Neumann se expresó con Infobae sobre cómo se dio la ruptura amorosa con su exesposo y dejó en claro que fue ella quien tomó la decisión, ya que no sentía lo mismo que supo sentir en los comienzos de la relación. "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas.. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía", comenzó su descargo al respecto la celebridad que comenzó su carrera a sus 12 años.

"Ejercía una presión constante sobre mí misma: ´No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida´. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor", siguió la modelo, sobre cuánto le costó dar el paso de separarse de Fabián Cubero. "No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro".

Tras una consulta con Gabriel Rolón, la modelo se dio cuenta que tenía que poner en palabras lo que le pasaba: "Él me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente".