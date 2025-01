Luciana Rubinska decidió romper el silencio y contar la verdad de su vínculo con Alberto Fernández.

Luciana Rubinska es una de las periodistas que fue señalada como cercana a Alberto Fernández luego de viralizarse imágenes del expresidente en el despacho presidencial junto a Tamara Pettinato. Es por este motivo que, de forma contundente, la conductora de ESPN decidió romper el silencio y contar la verdad de su vínculo con quien fuera mandatario nacional.

“Desde que arrancamos que están en el chat con Alberto Fernández. ¿Saliste con él? ¿Te tiró los perros? ¿Sos una de las periodistas que salió con el expresidente de la Nación? ¿Fuiste a Olivos? ¿Te sentaste en el sillón?”, le preguntó Ángel de Brito a Luciana Rubinska, a quien entrevistó en su programa de Bondi.

Sin esquivar la pregunta, Luciana Rubinska contestó: "No salí con Alberto Fernández. Lo conozco, lo entrevisté en dos o tres oportunidades, en un canal. No conozco Olivos, no me senté en un sillón. Sí te puedo decir que en un momento fue una fuente, sobre todo en la época de la pandemia, cuando había restricciones. ¿Viste que no sabíamos si se abría, si no se abría, si se permitía, si no se permitía? Bueno, en ese momento le consultaba y él me contestaba, siempre bien”.

La sorpresa de Luciana Rubinska cuando la relacionaron con Alberto Fernández

“Yo estaba en Ushuaia de vacaciones, con mi novio, con mis hijos, con mi hermano, con amigos... Todos en una casa. Yo estaba desconectada, porque cuando me voy, me desconecto de todo para resetear un poco la máquina. Y alguien cuenta: 'Che, ¿vieron lo que están diciendo de lo que hacía Alberto? Cómo puede ser...’. Era una charla de post cena. De repente me empiezan a llegar mensajes de jefes, directivos... ‘Che, Lu, ¿estás bien?’. ‘Sí, fantástico, no me animé a esquiar, mucho no me gusta, hace un frío bárbaro’... Nada que ver, estaba de vacaciones. Hasta que en un momento entro a mi Instagram y empecé a leer comentarios”, agregó Luciana Rubinska.

Sorprendida en ese momento por la situación, Luciana Rubinska sentenció: "Yo pensaba: ‘¿Qué tengo que ver con todo esto?’. Y empecé a hilar esos mensajes cuando en las redes, sobre todo, se empezaba a hablar de lo que aparentemente había hecho Alberto Fernández y con quién, y que con una y que con otra que nombraban... Pero no tuve nada que ver, nada que ver. Ni cerca de tener”.

Alberto Fernández deberá seguir aportando el 30% de su jubilación para la manutención del hijo que tiene con Yañez

La Cámara Nacional en lo Civil confirmó el miércoles que el ex presidente Alberto Fernández tendrá que seguir con el pago, sin plazos, del 30 por ciento de su jubilación de privilegio en concepto de "alimentos provisorios" a favor del hijo que tiene con la ex primera dama Fabiola Yáñez.

El tribunal de apelaciones rechazó un recurso de Fernández, quien consideraba excesivo aportar el 30 por ciento de un total de 17 millones de pesos, y tampoco prosperó un planteo para poner plazos a la medida, según la resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas. La sala E de la Cámara Civil entendió que "no parece previsible que pueda consagrarse" una "situación de abuso que justificaría la fijación del plazo solicitado. Basta para ello advertir la edad del menor beneficiario de la cuota", se advirtió.

El Tribunal recordó que ya está iniciada la mediación previa al inicio del juicio alimentario donde se fijará una cuota definitiva en caso de no llegarse a un acuerdo. En cuanto a los alimentos provisorios, se recordó que "la espera hasta la finalización del juicio, por breve que sea, puede privarlo de los rubros esenciales de su vida".

Por todo ello, la jueza Marisa Sorini y los jueces Ricardo Li Rosi y José Fajre confirmaron la decisión de retener el 30 por ciento de la jubilación de privilegio a favor de Francisco, el hijo de la ex pareja presidencial que vive en la actualidad en España junto a su madre.